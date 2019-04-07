Jeep® увеличил продажи на 80%

В I квартале 2019 года отмечен рост продаж Jeep® на 80%

Продажи автомобилей Jeep® сохранили положительную динамику роста. По итогам месяца было реализовано 208 автомобилей. Это на 52% выше, чем в марте 2018 года.

Лидерами продаж в модельном ряде Jeep® остаются флагман марки Jeep Grand Cherokee и легендарный Jeep Wrangler. В марте текущего года Jeep® Grand Cherokee был продан в количестве 87 автомобилей. По итогам первого квартала доля продаж модели увеличилась на 16%. Культовый Jeep® Wrangler едва не отнял пальму первенства у Grand Cherokee. В марте 2019 года было продано 62 автомобиля. Это самый высокий показатель продаж по автомобилю Jeep® Wrangler за последние три года.

FCA RUS постоянно работает над расширением аудитории Jeep. В рамках обновления линейки для российского рынка Компания в течение текущего года представит ряд новых версий моделей Grand Cherokee, Wrangler, Compass, а также модернизированный компактный внедорожник Jeep Renegade. Кроме того, компания разработала специальные условия на трейд-ин c выгодой от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели и кредитных ставок от 6,5% на весь модельный ряд Jeep®.