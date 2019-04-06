Упавшие Боинги испортят имидж беспилотных автомобилей

Большинство опрошенных респондентов не доверяет автономным машинам

Генеральный директор Daimler Дитер Цетше заявил, что расследование причин крушения самолета Boeing 737 MAX показало, насколько тяжело общественности принять технологию автономного управления причиной трагедии.

Регуляторы были вынуждены запретить полеты данных самолетов до конца расследования, которое должно выяснить, был ли причиной двух крушений автопилот. По словам Цетше, это плохо отразится и на имидже автономных автомобилей.

«Важно принимать во внимание психологическую сторону вопроса. Если вы посмотрите на ситуацию с Boeing, то сможете себе представить, что происходит, когда подобная система дает сбой», — отметил Дитер Цетше, говоря о разработке полностью автономных транспортных средств.

Руководитель Daimler также добавил, что автопроизводители должны выводить эти системы на рынок поэтапно, что позволит завоевать доверие общественности.

«Даже если автономные автомобили в 10 раз безопаснее, чем управляемые людьми, достаточно одной громкой аварии, чтобы серьезно усложнить продвижение этой технологии в массы», — указывает Цетше.

Говоря о признании систем автономного управления автомобилями потребителями, стоит упомянуть результаты недавнего опроса, проведенного Американской автомобильной ассоциацией (AAA), который показал, что 71% опрошенных (более тысячи респондентов) боятся ездить на полностью автономных транспортных средствах. Отношение к автономности машин со временем может измениться, но это не произойдет за один день, поэтому вначале на дороги общего пользования стоит выводить полуавтономные технологии.

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