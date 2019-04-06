Tesla Model X на бездорожье

Tesla Model X загнали в глубокую грязь на тейст-драйв

Чешский сайт Teslicka CZ опубликовал видео, в котором показано, как электрический кроссовер Tesla Model X ездит по тяжелому бездорожью. Автомобиль взбирается на крутые склоны, а также преодолевает достаточно глубокие лужи и ямы.

Справляться с бездорожьем кроссоверу помогает полный привод, 220-миллиметровый клиренс, трекшн-контроль и высокий крутящий момент.

В феврале 2018 г. в интернете появился ролик, в котором показано, как электрический кроссовер Tesla Model X буксирует тягач с прицепом массой около 43 000 килограммов. Запись была сделана в Норвегии на заснеженном гоночном треке Valerbanen. В эксперименте использовался 43-тонный тягач, трансмиссия которого была переведена на нейтральную передачу.

Источник.