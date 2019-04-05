Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая

Hyundai Reina стал доступен для покупки на Филиппинах

Еще в 2017 году компания Hyundai презентовала седан Reina, предназначенный исключительно для китайского рынка.

Этот автомобиль стал удешевленной версией предыдущего поколения глобального седана Hyundai Solaris. При этом, как стало известно, удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая и стал доступен для покупки на Филиппинах.

Его продажи начались несколько дней назад и судя по фото, седаны для Китая и нового рынка не получили отличий. На Филиппинах модель предлагается также под названием Reina. Ее длина составляет 4 300 мм, а расстояние между осями составляет 2 570 мм.

Моторная гамма Reina представлена единственным 1,4-литровым двигателем мощностью 95 лошадиных сил. Среди трансмиссий предлагается пятискоростная механика или четырехскоростной автомат.

На рынке Филиппин седан доступен только в одной комплектации по цене 638 000 песо или около 800 тысяч рублей за версию с механикой и 688 000 песо или 860 тыс. рублей за вариант с автоматом.

По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.

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