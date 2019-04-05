Следующий “Дакар” проведут в Саудовской Аравии

Подписан пятилетний контракт на проведение ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии

Организаторы ралли-рейда «Дакар» подписали пятилетний контракт на проведение марафона в Саудовской Аравии, сообщает Motosport.com. Последние десять лет соревнования проходили в Южной Америке.

По информации издания, первая гонка в рамках контракта состоится в Абу-Даби. Ожидается, что официально об этом объявят в ближайшие несколько недель.

Первое ралли Париж—Дакар состоялось в 1979 году. До 2009 года гонка почти всегда финишировала или стартовала в столице Сенегала Дакаре. После скандала с отменой «Дакара-2008» из-за угрозы терактов марафон проводился в странах Южной Америки.

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