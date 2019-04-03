Volvo Car Russia открывает приём заказов на обновлённый внедорожник XC90

В начале лета стартуют продажи обновленного Volvo XC90

Volvo Car Russia объявляет о начале приёма заказов на обновлённую версию флагманской модели бренда – полноразмерного внедорожника Volvo XC90. Рекомендованные розничные цены на автомобиль 2020 модельного года начинаются с отметки в 3 955 000 рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5 (249 л.с.). Появление у дилеров обновленных XC90 2020 модельного года ожидается в начале лета.

«Внедорожник Volvo XC90 – наша флагманская модель. Именно с XC90 в 2014 году началась коренная трансформация шведского бренда и обновление дизайна всех моделей, которые теперь легко отличить в потоке благодаря узнаваемым фарам «Молот Тора», – комментирует Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia.

Отмеченный многочисленными наградами экстерьер Volvo XC90 претерпел косметические изменения, среди которых новые колёсные диски, варианты окраски и обновлённая решётка радиатора. Что касается изысканного интерьера в скандинавском стиле, то он остался без существенных изменений.

Автомобиль оснащается бензиновыми и дизельными двигателями семейства Drive-E, а также гибридной силовой установкой T8 Twin Engine. Все представленные в России модификации имеют полный привод и оснащаются автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Каждая из них доступна в пяти- или семиместной конфигурации. Исключение составляет гибридный внедорожник Volvo XC90 T8 Twin Engine – он предлагается только в семиместной версии.

Гибридная силовая установка T8 Twin Engine представляет собой комбинацию бензинового ДВС с низким уровнем выбросов CO2 и электромотора, отдачей которого можно управлять при помощи выбора режима вождения. Запас хода на чистой электротяге составляет более 40 км, а суммарная мощность достигает 407 л.с. Такой набор технических характеристик делает гибрид XC90 T8 Twin Engine одним из самых экономичных и одновременно мощных премиальных внедорожников на рынке.

Ниже приведены рекомендованные розничные цены на все доступные для заказа версии 2020 модельного года без учёта скидок по программам поддержки и стоимости дополнительного оборудования:

Версия Двигатель Мощность, л.с. Стоимость, руб. XC90 D5 AWD Momentum Дизельный 235 4 379 000 XC90 D5 AWD Inscription Дизельный 235 4 704 000 XC90 D5 AWD R-Design Дизельный 235 4 905 000 XC90 D5 AWD Momentum (7 мест) Дизельный 235 4 469 000 XC90 D5 AWD Inscription (7 мест) Дизельный 235 4 794 000 XC90 D5 AWD R-Design (7 мест) Дизельный 235 4 995 000 XC90 T5 AWD Momentum Бензиновый 249 3 955 000 XC90 T5 AWD Inscription Бензиновый 249 4 280 000 XC90 T5 AWD R-Design Бензиновый 249 4 481 000 XC90 T5 AWD Momentum (7 мест) Бензиновый 249 4 045 000 XC90 T5 AWD Inscription (7 мест) Бензиновый 249 4 370 000 XC90 T5 AWD R-Design (7 мест) Бензиновый 249 4 571 000 XC90 T6 AWD Inscription Бензиновый 320 4 900 000 XC90 T6 AWD R-Design Бензиновый 320 5 101 000 XC90 T6 AWD Inscription (7 мест) Бензиновый 320 4 990 000 XC90 T6 AWD R-Design (7 мест) Бензиновый 320 5 191 000 XC90 T8 AWD Inscription (7 мест) Гибридный 407 5 993 000 XC90 T8 AWD R-Design (7 мест) Гибридный 407 6 191 000

Внедорожник Volvo XC90 стал первой моделью, построенной на базе собственной разработки Volvo Cars – модульной архитектуры масштабируемой платформы SPA, которая сегодня объединяет все модели 90-й и 60-й серий. Платформа обеспечивает максимальную надёжность и безопасность современных автомобилей Volvo благодаря использованию в производстве конструкции автомобиля большого количества борсодержащей стали.

За повышенную безопасность водителя и пассажиров отвечают также многочисленные системы и технологии-ассистенты. Среди них революционная система City Safety, технология-ассистент водителя Pilot Assist, система мониторинга слепых зон BLIS, функция предотвращения выезда на полосу встречного движения Oncoming Lane Mitigation, система предупреждения о движении в поперечном направлении Cross Traffic Alert с функцией автоматического торможения. Всё это вместе с каркасом безопасности, являющимся основой системы пассивной безопасности, делает XC90 одним из самых безопасных автомобилей на дороге.

С обновлённым XC90 компания впервые представила передовую систему рекуперации кинетической энергии при торможении (KERS). В сочетании с линейкой существующих ДВС она образует новую интегрированную электрифицированную силовую установку с новым обозначением «В». Автомобили с системой KERS появятся на российском рынке не ранее следующего года.