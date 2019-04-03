Jaguar Land Rover даст алюминию вторую жизнь

Компания Jaguar Land Rover внедряет технологию повторного использования алюминия при производстве новых автомобилей

Компания Jaguar Land Rover продолжает развитие своей стратегии по повторному использованию алюминия. Проект REALITY нацелен на переработку алюминия, применяющегося в текущих продуктах Jaguar и Land Rover, и его использование при производстве новых автомобилей.

Технология проходит апробацию на предсерийных моделях Jaguar I-PACE, из которых предварительно были извлечены аккумуляторные батареи. Эти батареи подвергаются процессу переработки, над которым сейчас активно работают специалисты компании, в то время как остальные элементы конструкции автомобиля разбираются и сортируются по типам материалов при помощи высокотехнологичных сенсоров Axion. Полученный в результате сортировки алюминий идет на переплавку.

Когда проект REALITY заработает на полную мощность, он позволит снизить объемы выбросов CO 2 при производстве и сократить количество первичного алюминия, используемого при создании автомобилей. Компания Jaguar Land Rover уже уменьшила уровень выбросов CO 2 при производстве каждого автомобиля на 46% и намерена придерживаться данной стратегии и в дальнейшем.

Передовой проект, реализуемый совместно с британским национальным агентством Innovate UK, помогает компании развивать стратегию повторного использования алюминия в замкнутом производственном цикле. В период с сентября 2013 года по январь 2019 года было использовано около 300 000 тонн повторно переработанного сырья при создании легкой алюминиевой архитектуры кузова всех представителей модельного ряда компании, включая Jaguar XE.

В 2014 году Jaguar XE стал первым автомобилем в мире, в панелях кузова которого был использован алюминиевый сплав RC5754, на 75% состоящий из переработанного алюминия. Половина структуры кузова XE также состоит из алюминиевых сплавов с высокой долей вторично используемых материалов. Все это стало возможно благодаря системе замкнутого цикла, функционирующей на производственных мощностях в Великобритании и Словакии.

Благодаря проекту REALITY Jaguar Land Rover получит больше возможностей для реализации стратегии ACES (автономные, коммуникативные, электрические и совместно используемые технологии). Это также позволит компании интегрировать процессы замкнутого типа в производственный график: все автомобили массово могут быть восстановлены, очищены и разобраны на части. Возможность использования переработанного алюминия на собственных предприятиях является конкурентоспособным решением на рынке.

На сегодняшний день компания Jaguar Land Rover использует свыше 180 000 тонн алюминия ежегодно. Это лишь небольшой процент от глобального объема, составляющего 80 миллионов тонн. Тем не менее, алюминий уже сейчас является одним из самых перерабатываемых материалов в мире – 75% всего когда-либо произведенного алюминия до сих пор находится в обращении.

Гаэль Гийом (Gaëlle Guillaume), главный инженер проекта REALITY: «Ежегодно более миллиона автомобилей в Великобритании приходят в негодность, и наш передовой проект позволяет дать некоторым из них вторую жизнь. Алюминий – ценный материал и ключевой компонент нашего производственного процесса, и мы прикладываем все усилия, чтобы его использование было как можно более эффективным».

Переработанный алюминий подвергается тщательному изучению специалистами Университета Брунеля, которые проводят испытания на прочность и чистоту этого метала, чтобы гарантировать его соответствие всем стандартам и возможность использования в производстве автомобильных кузовов всего модельного ряда Jaguar Land Rover.