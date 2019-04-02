Весенние победы Mercedes-Benz

Легендарный G-Класс и современный Sprinter Mercedes-Benz стали победителями Гран-при журнала «За рулем»

Весна для Mercedes-Benz началась с отличных результатов – легендарный G-Класс и современный Sprinter стали победителями Гран-при журнала «За рулем». Лучшие автомобильные новинки года были названы 28 марта 2019 года на торжественной церемонии вручения наград.

«За рулем», который в прошлом году отмечал свой 90-летний юбилей, вручает премии на звание лучших новых моделей на российском рынке уже 24 года. За это время автомобили Mercedes-Benz многократно становились победителями в различных номинациях. И этот год не стал исключением.

Sprinter признан читателями лучшим коммерческим автомобилем. «Мы превратили Sprinter в настоящее произведение искусства. Три типа привода, интеллектуальные системы безопасности и уникальная технологичная мультимедийная система MBUX со многими профессиональными приложениями», – прокомментировал Александар Пайич, директор департамента финансов и контроллинга малотоннажных автомобилей на вручении премии.



G-Класс победил в номинации «Большие премиальные кроссоверы и внедорожники». Брутальная легенда всегда занимала особое место в сердцах российских автолюбителей, ведь Geländewagen – эталон настоящего внедорожного автомобиля.

«Спасибо всем, кто голосовал за нас. У нас были достойные конкуренты. Новый G-Класс сохранил ДНК своего предшественника, инженеры и конструкторы из Граца вложили в этот автомобиль всю свою страсть и будут очень гордиться этой наградой», – так поблагодарил голосовавших Александр Эльзас, Начальник отдела маркетинговых коммуникаций АО «Мерседес-Бенц РУС».



Голосование во всероссийском конкурсе Гран-при «За рулем» 2019 проводилось среди читателей одноименного журнала и сайта zr.ru. В этом году в гран-при участвовало 53 автомобиля в 12 номинациях, в их числе пять автомобилей Mercedes-Benz, что в очередной раз доказывает приверженность россиян к бренду. По правилам в Гран-при участвуют только те автомобили, которые появились на российском рынке с 1 января по 31 декабря 2018 года и являются новыми моделями, а главными критериями выбора победителя были дизайн, техничность и практичность.

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