Парковщик выстрелил в глаз автовладельцу за номера закрытые бумажкой

В результате возникшего конфликта мужчины были доставлены в московские больницы — один с ожогами, другой с гематомами

Сотрудник «Моспаркинга» и автовладелец, приехавший в клинику осведомиться о самочувствии прооперированной супруги, повздорили 1 апреля в центре Москвы из-за парковки. Сотрудник городской службы выстрелил в глаз оппоненту из газового пистолета, а сам в отместку получил удар кулаком в голову.

Днем 30-летний москвич подъехал к медицинскому центру на улице Щепкина, где лежала жена, два месяца назад родившая сына. У женщины возникли сложности по гинекологической линии, требовалось хирургическое вмешательство, которое провели 1 апреля. Новоиспеченный отец, оставив младенца на попечение бабушки, помчался в больницу — узнавать, как прошла операция. Он был за рулем «Мерседеса». К клинике гражданин прибыл около 14.30. Все парковочные места были заняты. Временно мужчина припарковался возле стройплощадки, откуда то и дело выезжали грузовики, а потом сдал назад и заехал на тротуар.

Со слов сотрудника «Моспаркинга», автовладелец бумажкой закрыл номера и ушел. Парковщик (это был 33-летний москвич, в этой структуре он работает 4,5 года) подошел ближе, снял бумажку и сфотографировал номер, чтобы позже прислать штраф за неправильную парковку. Как объясняет парковщик, через пять минут появился разгневанный владелец машины и потребовал удаления фотографии. Слово за слово — возник конфликт.

Стороны обменивались оскорблениями. В какой-то момент сотрудник «Моспаркинга» вытащил оружие (это был газовый пистолет, стреляющий перцовой струей) и навел на автовладельца, а когда увидел, что тот ведет съемку на камеру мобильника, выстрелил в лицо (всего было два выстрела) и стал убегать. Временно ослепший на оба глаза мужчина, превозмогая боль от ожогов, погнался за стрелком, а догнав, стукнул обидчика в лицо и получил ответный удар. На этом драка завершилась.

Мужчин развезли по разным лечебницам, автовладельца в 36-ю горбольницу. У мужчины химические ожоги глаз (особо пострадал левый), ссадина на лице, гематома на губах, перелом носа, у его недруга из «Моспаркинга»— легкие гематомы на голове.

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