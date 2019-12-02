Мара Багдасарян намерена обратиться к Владимиру Путину

Стритрейсерша Мара Багдасарян намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину. Об этом она написала на своей странице в Instagram

По словам Багдасарян, в августе текущего года она собиралась получить водительское удостоверение, которого лишилась за нарушения правил дорожного движения. Она подчеркнула, что подготовила все необходимые для этого документы и справки, однако получила от комиссии необоснованный отказ.

Стритрейсерша заявила, что ей не выдали на руки заключение комиссии.

При этом Багдасарян напомнила о лишении ее отца гражданства России. По ее мнению, это был заговор, чтобы не допустить ее до управления автомобилем.

Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.

По материалам Газета.Ru.