Citroen наблюдает быстрый рост на рынке коммерческой техники

Автомобили Citroën всегда играли ключевую роль в развитии целого класса легкой коммерческой техники

Такие легендарные модели, как Citroën Type H и компактный фургон Citroën 2CV van, вывели Citroën на лидирующие позиции в своем сегменте.

Благодаря широкому и современному модельному ряду коммерческих автомобилей компания Citroën в 2018 году продемонстрировала рекордный за последние 7 лет рост продаж в сегменте LCV, прибавив 3,5% и опережая общий рост рынка сразу на 3%. В итоге легкие коммерческие автомобили Citroën вошли в пятерку самых продаваемых в Европе с долей рынка в 9,5%.

Основной вклад в успех компании на европейском рынке внесли новые модели Jumpy/SpaceTourer с результатом 140 000 проданных автомобилей с момента начала производства в 2016 году и новый Berlingo Van/Berlingo с показателем 50 000 проданных автомобилей с момента старта производства сентябре 2018 года. На сегодняшний день Citroën Berlingo является лидером в классе легких коммерческих автомобилей в Европе.

Ctiroën также демонстрирует рост продаж легкой коммерческой техники во Франции с результатом 5,1% в 2018 году против 4,7% в 2017. Доля рынка в 2018 году вырос до 15,8%.

CITROËN JUMPY РЕШАЕТ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

В соответствии с новым слоганом легких коммерческих автомобилей, Citroën “Inspired by Pro”, Jumpy решает самые разнообразные задачи для бизнеса. Как и фургон Citroën Berlingo, Jumpy полностью соответствует ожиданиям самых взыскательных клиентов.

Новый Citroën Jumpy доступен во Франции в пяти версиях, включая три новые модификации.

Citroën Jumpy Worker разработан для перевозки тяжелых грузов и эксплуатации в сложных дорожных условиях. Благодаря усиленной подвеске грузоподъемность автомобиля выросла на 400 кг и составила 1400 кг. Кроме того, Worker обладает увеличенным клиренсом (+20 мм), металлической защитой двигателя и системой помощи при движении по пересеченной местности Grip Control.

Кузов Citroën Jumpy Worker может оснащаться двухместным легким диваном, правая часть которого поднимается, открывая доступ к дополнительному грузовому отсеку объемом 0,5 м3. Кроме того, пространство под диваном объемом 1,16 м3 также можно использовать для хранения груза. Citroën Jumpy Worker доступен в двух размерах: M (длина 4,95м) и XL (длина 5,3м).

Citroën Jumpy Driver создан для компаний, которые осуществляют доставку груза на большие расстояния. Автомобиль можно комфортно эксплуатировать благодаря улучшенной шумоизоляции и системам активной помощи водителю.

Комплектация Citroën Jumpy Driver включает в себя камеру заднего вида с углом обзора 180 градусов, 7-дюймовый сенсорный экран, навигационную систему Citroën Connect Nav, систему предупреждения нарушения дорожной разметки, сканер дорожных знаков, интеллектуальные передние фары с автоматическим переключением дальнего света на ближний, противотуманные фары и систему контроля слепых зон. Как и версия Worker, Citroën Jumpy Driver доступен в двух размерах: M (длина 4,95м) и XL (длина 5,3м).

Отличительной особенностью Citroën Jumpy City Van является то, что автомобиль имеет длину всего 4,6 м, при этом полезный объем грузового отсека составляет 5,1 м3. Благодаря компактным размерам и опциям, таким как бесключевой доступ, система мониторинга слепых зон, передние и задние парковочные датчики, поворотная камера заднего вида с углом обзора 180 градусов, эксплуатация City Van в городе становится максимально удобной. В качестве опции для Citroën City Van доступна навигационная система Citroën Connect Nav вместе с 7-дюймовым цветным экраном.

Citroën Jumpy в комплектации Club отличается наличием кондиционера, аудиосистемой RDS с поддержкой MP3, системой беспроводной связи Bluetooth hands-free, USB-гнездом, задними парковочным датчиками, системой автоматического переключения дальнего света на ближний.

Базовая версия Citroën Jumpy Control, доступная по привлекательной цене, уже оснащена центральным замком, системой помощи при спуске и автоматическими стеклоподъемниками.

Автомобили Citroën Jumpy оснащаются дизельными двигателями последнего поколения BlueHDi, которые соответствуют новому экологическому стандарту Евро-6d-TEMP. В зависимости от версии двигатели развивают мощность 100, 120, 150 или 180 л.с. Если первые три версии мотора сочетаются с механическими коробками передач, то 180-сильный двигатель агрегируется с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Citroën Jumpy во всех исполнениях может порадовать скромным расходом топлива, высоким комфортом и низкими эксплуатационными расходами.