Citroen наблюдает быстрый рост на рынке коммерческой техники

Citroen наблюдает быстрый рост на рынке коммерческой техники
Апрель 02 10:07 2019

Автомобили Citroën всегда играли ключевую роль в развитии целого класса легкой коммерческой техники

Такие легендарные модели, как Citroën Type H и компактный фургон Citroën 2CV van, вывели Citroën на лидирующие позиции в своем сегменте.

Благодаря широкому и современному модельному ряду коммерческих автомобилей компания Citroën в 2018 году продемонстрировала рекордный за последние 7 лет рост продаж в сегменте LCV, прибавив 3,5% и опережая общий рост рынка сразу на 3%. В итоге легкие коммерческие автомобили Citroën вошли в пятерку самых продаваемых в Европе с долей рынка в 9,5%.

Citroen Jumpy

Основной вклад в успех компании на европейском рынке внесли новые модели Jumpy/SpaceTourer с результатом 140 000 проданных автомобилей с момента начала производства в 2016 году и новый Berlingo Van/Berlingo с показателем 50 000 проданных автомобилей с момента старта производства сентябре 2018 года. На сегодняшний день Citroën Berlingo является лидером в классе легких коммерческих автомобилей в Европе.

Ctiroën также демонстрирует рост продаж легкой коммерческой техники во Франции с результатом 5,1% в 2018 году против 4,7% в 2017. Доля рынка в 2018 году вырос до 15,8%. 

CITROËN JUMPY РЕШАЕТ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

В соответствии с новым слоганом легких коммерческих автомобилей, Citroën “Inspired by Pro”, Jumpy решает самые разнообразные задачи для бизнеса. Как и фургон Citroën Berlingo, Jumpy полностью соответствует ожиданиям самых взыскательных клиентов.

Новый Citroën Jumpy доступен во Франции в пяти версиях, включая три новые модификации.

Citroen Jumpy

Citroën Jumpy Worker разработан для перевозки тяжелых грузов и эксплуатации в сложных дорожных условиях. Благодаря усиленной подвеске грузоподъемность автомобиля выросла на 400 кг и составила 1400 кг. Кроме того, Worker обладает увеличенным клиренсом (+20 мм), металлической защитой двигателя и системой помощи при движении по пересеченной местности Grip Control.

Кузов Citroën Jumpy Worker может оснащаться двухместным легким диваном, правая часть которого поднимается, открывая доступ к дополнительному грузовому отсеку объемом 0,5 м3. Кроме того, пространство под диваном объемом 1,16 м3 также можно использовать для хранения груза. Citroën Jumpy Worker доступен в двух размерах: M (длина 4,95м) и XL (длина 5,3м).

Citroën Jumpy Driver создан для компаний, которые осуществляют доставку груза на большие расстояния. Автомобиль можно комфортно эксплуатировать благодаря улучшенной шумоизоляции и системам активной помощи водителю.

Комплектация Citroën Jumpy Driver включает в себя камеру заднего вида с углом обзора 180 градусов, 7-дюймовый сенсорный экран, навигационную систему Citroën Connect Nav, систему предупреждения нарушения дорожной разметки, сканер дорожных знаков, интеллектуальные передние фары с автоматическим переключением дальнего света на ближний, противотуманные фары и систему контроля слепых зон. Как и версия Worker, Citroën Jumpy Driver доступен в двух размерах: M (длина 4,95м) и XL (длина 5,3м).

Citroen Jumpy салон

Отличительной особенностью Citroën Jumpy City Van является то, что автомобиль имеет длину всего 4,6 м, при этом полезный объем грузового отсека составляет 5,1 м3. Благодаря компактным размерам и опциям, таким как бесключевой доступ, система мониторинга слепых зон, передние и задние парковочные датчики, поворотная камера заднего вида с углом обзора 180 градусов, эксплуатация City Van в городе становится максимально удобной. В качестве опции для Citroën City Van доступна навигационная система Citroën Connect Nav вместе с 7-дюймовым цветным экраном.

Citroën Jumpy в комплектации Club отличается наличием кондиционера, аудиосистемой RDS с поддержкой MP3, системой беспроводной связи Bluetooth hands-free, USB-гнездом, задними парковочным датчиками, системой автоматического переключения дальнего света на ближний.

Базовая версия Citroën Jumpy Control, доступная по привлекательной цене, уже оснащена центральным замком, системой помощи при спуске и автоматическими стеклоподъемниками.

Автомобили Citroën Jumpy оснащаются дизельными двигателями последнего поколения BlueHDi, которые соответствуют новому экологическому стандарту Евро-6d-TEMP. В зависимости от версии двигатели развивают мощность 100, 120, 150 или 180 л.с. Если первые три версии мотора сочетаются с механическими коробками передач, то 180-сильный двигатель агрегируется с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Citroën Jumpy во всех исполнениях может порадовать скромным расходом топлива, высоким комфортом и низкими эксплуатационными расходами.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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