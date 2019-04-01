Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО

С 1 апреля при расчете скидки по ОСАГО будут применяться новые коэффициенты

Таким образом, КБМ больше не будет обнуляться при перерыве в вождении, а скидка для водителей будет сохраняться. При этом система станет учитывать в расчете КБМ убытки, допущенные водителем по полисам без ограничений. Что касается юридических лиц, то им присвоят единый КБМ для всех машин в автопарке.

В числе плюсов нового подхода отмечаются закрепление страховой истории за каждым водителем, а также исключение случаев обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении. Напомним, что по правилам, действовавшим до 1 апреля, КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО.

Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в базе данных страховщиков будет числиться несколько коэффициентов «бонус-малус», то ему будет присвоен самый низкий из них.

Напомним, что с 9 января вступило в силу указание ЦБ, которое расширило тарифный коридор в ОСАГО на 20% вверх и вниз. Базовый тариф для легковых автомобилей физлиц составляет 2746-4942 рубля вместо действовавшего ранее коридора в 3432-4118 рублей. Для мотоциклов и мотороллеров верхняя граница снизилась на 10,9%, а для легковых автомобилей юридических лиц на 5,7%.

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