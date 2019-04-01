Водитель поблагодарил инженеров Toyota после ДТП

Водитель поблагодарил инженеров Toyota после ДТП
Апрель 01 17:06 2019

Американец поблагодарил создателей Toyota MR2 за свою спасенную жизнь

О серьезном ДТП рассказал в Faceboоk владелец Toyota MR2 2001 года выпуска Скотт Шепард из штата Джорджия (США). По его словам, он ехал по шоссе, когда из двигающегося впереди пикапа выпало ведро. Пытаясь избежать столкновения, водитель резко повернул руль, из-за чего Шепард потерял контроль над Toyota MR2, выехал на встречку и «залетел» под грузовой автомобиль.

Toyota MR2 2001 года выпуска после аварии 2

Несмотря на серьезные повреждения автомобиля (масштаб бедствия виден на фото), Шепард уверяет, что ему удалось самостоятельно покинуть салон. В больнице водителю оказали первую помощь, однако каких-либо серьезных травм американец не получил.

«Отделался несколькими царапинами и ушибами. Слава инженерам Toyota. Я не должен быть здесь сейчас», – написал
водитель.
Toyota MR2 2001 года выпуска после аварии

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AMSRUS
AMSRUS

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