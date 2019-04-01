Электрокары VW и Seat с ценой в 1,5 млн планируют выпустить к 2023 г

Volkswagen намерен электрофицировать автомобили подконтрольного бренда Seat к 2023 году

Концерн Volkswagen в очередной раз планирует переквалифицировать подконтрольный бренд Seat. В этот раз испанский производитель займется выпуском бюджетных электрокаров. Это должно помочь Volkswagen начать масштабную экспансию своего электромобильного бизнеса.

Кроме того, запуск бюджетных электрокаров на базе мощностей Seat должен помочь опередить конкурентов в лице Renault и Nissan. Уже с 2020 года Seat начнет выпуск шести гибридных и полностью электрических моделей, а также разработку платформы для компактных электрокаров, которая будет применяться на большинстве брендов концерна VW.

Основной целью амбициозного проекта является разработка и выпуск на рынок самого дешевого электрокара по цене до 20 тыс. евро (около 1,5 млн рублей). Новая микро-платформа может стать вызовом конкурентам в лице Tesla и Nissan — лидерам европейского рынка. Правда, первые реальные модели на этой платформе планируются не раньше 2023 года.

Проблема выпуска дешевых электрокаров в первую очередь заключается в цене электрической силовой установки. Если средний ДВС для компактного автомобиля стоит 2-3 тыс. евро, то электромотор с батареей на 60 кВтч с запасом хода 300-400 км обойдется уже в 6 тыс евро.

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