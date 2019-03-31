Троллейбусы, с автономным ходом 20 км – новинка от корпорации “Богдан”

Автономность новых троллейбусов значительно расширит их мобильность

Корпорация «Богдан» сообщила, что завершает разработку нового поколения троллейбусов, которые будут обладать автономным ходом 20 км. Это значительно расширит применение экологического городского транспорта и даст новые возможности мобильности для троллейбуса.

Возможность автономного хода в 20 км позволит троллейбусам «Богдан» обслуживать маршруты, где нет контактной сети, либо ее строительство экономически не целесообразно. К примеру, такой современный троллейбус может легко объехать пробки или заторы, работать на линии, даже если пропало электричество в сети, либо соединить маршруты на двух противоположных берегах.

При этом, восполнить заряд троллейбус нового поколения сможет от традиционной контактной сети даже во время движения, поэтому нет необходимости строить отдельные зарядные станции.

По мнению корпорации «Богдан», появление нового поколения троллейбусов со значительным запасом автономного хода, позволит улучшить экологию в украинских городах без значительных капиталовложений. Такие троллейбусы (электробусы с динамической подзарядкой) – это ближайшее будущее для Украины, ведь их стоимость будет лишь незначительно отличаться от традиционных троллейбусов и позволит плавно переходить к полностью электрическому городскому транспорту. Кроме того, в Украине много городов, где троллейбусная сеть уже развита и было бы неразумно ее не использовать.

Европейский тренд по замене общественного транспорта на чистые электробусы без субсидий Украине будет непросто реализовать, ведь стоимость современного электробуса – 400-500 тыс. евро, а «Богдан» сможет предложить экологичный транспорт минимум в 2 раза доступнее.

Выпускать троллейбусы нового поколения будут в Луцке на заводе ДП АСЗ №1 АК «Богдан Моторс». Производство современного поколения троллейбусов позволит не только создать дополнительные рабочие места, но и загрузить работой и предприятия-смежники и даст новое дыхание украинской автопромышленности.

Как ранее сообщал AUTO-Consulting, о финальной стадии разработок электробуса с динамической подзарядкой недавно объявил и «Черниговский автозавод» корпорации «Эталон». Первый экспериментальный образец в Чернигове обещают представить уже до конца лета. Таким образом, в 2019 году в Украине может появиться сразу два современных троллейбуса с автономным ходом в 20 км.

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