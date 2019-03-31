Премиальному бренду лакокрасочных материалов R-M исполнилось 100 лет

В 2019 году R-M, премиальный бренд авторемонтных лакокрасочных материалов BASF, отмечает свой столетний юбилей и организует в честь этого серию праздничных мероприятий

В 1919 году в Детройте, самом сердце автомобильной промышленности, два друга Фред Риншед и Герберт Мейсон основали компанию R-M. С тех пор и по сей день благодаря своим смелым инновационным решениям и новаторскому подходу этот премиальный бренд лакокрасочных материалов активно формирует и развивает авторемонтную отрасль.

Сейчас R-M® является частью концерна BASF. При этом философия бренда остается неизменной: экономический успех клиентов – превыше всего. Именно поэтому все продукты, услуги и процессы постоянно совершенствуются и становятся всё более удобными для конечных пользователей. Выбирая R-M®, автомастерские по всему миру могут быть уверены, что обеспечивают себе высокую производительность и устойчивые конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе.

Сегодня команда R-M® предлагает оглянуться назад и вспомнить основные этапы истории бренда. Девиз R-M®: «Инновации приводят к успеху». Именно благодаря своим инновационным решениям R-M® вносит значительный вклад в развитие авторемонтной индустрии.

Инструменты цветоподбора R-M®

В 1948 году R-M® произвел настоящую революцию на рынке, представив первую базовую систему окраски, фундаментальным элементом которой стал инновационный прибор Тинтометр. С его помощью появилась возможность за считанные минуты смешивать необходимые цветовые оттенки. Этот подход по сей день остается стандартом для всех производителей авторемонтных покрытий.

Глобальная тенденция перехода на цифровые технологии затронула и авторемонтную индустрию. В новых условиях решающим конкурентным преимуществом стало предоставление клиентам максимально полезных и удобных сервисных решений. В 1996 году R-M® первый в отрасли запустил собственный веб-сайт, обеспечив пользователей круглосуточным доступом к цветовым формулам смешивания. Кроме того, обширная база данных, собранная R-M® за 100 лет работы, открыла новые перспективы для технических инновационных разработок. Например, недавно рынку был представлен спектрофотометр нового поколения Colortronic 12/6 – прибор для измерения цвета, который существенно упрощает процесс цветоподбора и делает его ещё точнее.

Мероприятия юбилейного года R-M®: «Инновации приводят к успеху»

Первое мероприятие, ознаменовавшее начало юбилейного года, прошло в Детройте, на родине R-M®. В рамках Североамериканского международного автосалона (NAIAS) был показан фильм об истории бренда. В г. Клермон (Франция), где 50 лет назад был построен первый в Европе завод по производству материалов R-M®, организована выставка, посвященная истории развития продуктов и решений бренда. Выставка проходит в международном Учебном центре авторемонта R-M®. Там же будут представлены новейшие цифровые решения по обучению авторемонтному мастерству, а в рамках повышения привлекательности профессии будет проведен конкурс на звание лучшего маляра R-M® – Best Painter Contest.

В 2019 году на официальном сайте R-M® и в социальных сетях будут представлены мероприятия для клиентов и интересные онлайн-проекты, приуроченные к юбилею бренда. Все новости и истории успеха в течение года будут размещаться на сайте www.rmpaint.com/ru и в сети Instagram на страницах @rmpaint_russia и @rmpaintOfficial c хэштегом #rmpaint100yo.