Испытания нового Porsche Taycan перешли в заключительную фазу

Первый спортивный автомобиль Porsche с чисто электрическим приводом Taycan в настоящее время проходит последние дорожные испытания на пути к серийному производству

Всего в нескольких километрах от полярного круга, в Скандинавии, он доказывает свой высокий динамический потенциал на льду и снегу. Одновременно инженеры Porsche проводят испытания автомобиля в летних условиях в Южном полушарии. В ЮАР проходят функциональные тесты, а также производятся финальные настройки для обеспечения длительного скоростного движения с высокой мощностью.

В Дубае проходят испытания на выносливость в жарком климате и тестируется зарядка батареи в экстремальных условиях. Комплексные испытания охватывают 30 стран по всему миру, диапазон температур простирается от минус 35 до плюс 50 градусов Цельсия.

«После проведенного компьютерного моделирования и многочисленных стендовых испытаний мы сейчас перешли к финальной фазе этой сложной программы тестирования, – подчеркивает вице-президент модельного ряда Штефан Векбах. – Перед выходом Taycan на рынок в конце года предстоит преодолеть по всему миру примерно шесть миллионов километров. Мы уже сейчас очень довольны состоянием автомобиля. Taycan будет настоящим Porsche».

Электромобили Porsche должны пройти ту же самую жесткую программу испытаний, что и спорткары с двигателями внутреннего сгорания.

Кроме выдающегося динамического потенциала тесты должны подтвердить максимальную практичность в повседневной эксплуатации при любых климатических условиях. У электроприводных моделей к этому добавляются такие важные моменты, как зарядка батареи или поддержание необходимой температуры системы привода и салона в экстремальных условиях. Большое внимание уделяется типичным для Porsche скоростным характеристикам на кольцевой гоночной трассе, способности к многократным ускорениям, а также приемлемому запасу хода для повседневной эксплуатации.

Основные факты о программе испытаний Taycan:

Суммарный пробег: примерно шесть миллионов километров, из них два миллиона километров в режиме испытаний на выносливость Страны: всего 30 стран, в том числе США, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Финляндия Температуры: от минус 35 до плюс 50 градусов Цельсия Влажность воздуха: от 20 до 100 процентов Высота: от 85 метров ниже уровня моря до 3000 метров над уровнем моря Зарядка: более 100 000 зарядных циклов по всему миру с использованием различных технологий Команда разработчиков: около 1000 водителей-испытателей, техников и инженеров



«Зеленый ад» в виртуальном режиме

Эксперты могли опираться на обширный опыт компьютерного тестирования с использованием так называемых цифровых прототипов. Сначала кузов, привод, ходовая часть, электрооборудование и конструкция новой модели проектируются на компьютере, моделируются их функции – в том числе при совместной работе. В целом виртуальные прототипы Taycan преодолели более десяти миллионов виртуальных километров.

Так, разработчики уже на раннем этапе на автосимуляторе проехали на Taycan по Северной петле Нюрбургринга, чтобы проверить и оценить гоночный потенциал автомобиля. Особое внимание уделялось системе управления потоками электрической энергии, поскольку она вносит важный вклад в сокращение времени круга, позволяя пройти 20,6-километровый контрольной отрезок Северной петли менее, чем за восемь минут.

Более 20 000 потенциальных покупателей

Презентация Porsche Taycan состоится в сентябре, и в конце года автомобиль выйдет на рынок. Уже сейчас более 20 000 человек по всему миру проявили серьезный интерес к его покупке. Потенциальные покупатели зарегистрировались в списке и внесли авансовый платеж.

Taycan разгоняется с места до 100 км/ч значительно быстрее 3,5 секунды. Запас хода превышает 500 километров (замер в цикле NEDC). Благодаря 800-вольтной архитектуре автомобиля зарядить литий-ионную батарею до уровня, достаточного для преодоления 100 километров пути (в цикле NEDC), можно всего за четыре минуты.