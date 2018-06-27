Камаз на ралли «Шелковый путь-2018» 7

Команда «КАМАЗ-мастер» выставит на ралли «Шелковый путь-2018» шесть экипажей



20 июля из Астрахани стартует ралли-марафон «Шелковый путь-2018». Команду «КАМАЗ-мастер» на международной гонке будет представлять шесть экипажей:

Пилот Э. Николаев; штурман Е. Яковлев; механик В. Рыбаков,

Пилот А. Каргинов; штурман А. Мокеев; механик И. Леонов,

Пилот Д. Сотников; штурман Р. Ахмадеев; механик И. Мустафин,

Пилот А. Мардеев; штурман А. Беляев; механик А. Галяутдинов,

Пилот А. Шибалов; штурман Д. Никитин; механик И. Романов,

Пилот С. Куприянов; штурман А. Куприянов; Д. Свистунов

Маршрут ралли «Шёлковый путь-2018» будет состоять из семи спецучастков общей протяжённостью около 2500 километров. Финиш гонки состоится 27 июля на Красной площади в Москве.

Сбалансированный, но жесткий маршрут, который начнется на юге России, станет серьезным испытанием как для техники, так и для людей. Астраханские пески, бескрайние поволжские и калмыцкие степи: здесь лишь красота пейзажей в какой-то степени будет компенсировать участникам трудности внедорожного маршрута.

«Команда, практически через неделю после возвращения с январского «Дакара-2018» начала работать в жестком рабочем графике», — говорит Сергей Савостин, который на «Шелковом пути» вместо Владимира Чагина занятого руководством ралли-марафона, будет выполнять функции тим-менеджера «КАМАЗ-мастера».

— Дело в том, что, начиная со следующего года регламент «Дакара» уже не позволит в грузовых автомобилях применять моторы объемом свыше 13 литров. Конечно, мы готовились к этому заранее. Работы с новым рядным шестицилиндровым мотором были начаты еще в 2016 году. Заменой двигателя были продиктованы и кардинальные изменения в конструкции автомобиля. По сути нам пришлось заново сконструировать новый спортивный болид, ставший носителем наших новейших разработок, современных спортивных технологий и тридцатилетнего опыта выступлений команды во внедорожных ралли. Часть из новых решений была применена в машине экипажа Дмитрия Сотникова, успешно выступившего на «Шелковом пути-2017». А вот сейчас практически за пять месяцев построен новый автомобиль. На нем в июле выступит экипаж Андрея Каргинова. До старта в Астрахани производственный цех должен сдать еще одну машину. Ее будет пилотировать Айрат Мардеев».

Шесть камазовских экипажей на гонке – такой многочисленный состав подтверждение того, что летний спортивный сезон используется российской командой для реализации объемной испытательной программы.

«Трудно придумать маршрут лучше, чем убойные внедорожные трассы юга России, чтобы «протрясти» и проверить новую машину», — говорит Евгений Яковлев, штурман экипажа Эдуарда Николаева, а по совместительству начальник конструкторского отдела команды. – К старту «Дакара-2019» мы должны подготовить четыре такие машины. Кроме того, в плане испытаний, «Шелковый путь-2018» станет естественным полигоном для тестирования уже известного автомобиля капотной компоновки, существенно модернизированного за последние полгода. Во время гонки также продолжится доводка нового газо-дизельного грузовика команды «КАМАЗ-мастер», в котором вместо старого 18-литрового мотора использована 16-литровая V-образная «восьмерка».

На этой машине, собранной в мае текущего года экипаж Сергея Куприянова уже первенствовал в июне на ралли «Казахстан-2018». «Газовый» спортивный КАМАЗ – совместный проект команды «КАМАЗ-мастер», банка ВТБ (ПАО) и ПАО «Газпром». Спортивный грузовик заявленный на «Шелковый путь-2018» — это вторая машина созданная в рамках проекта, существующего с 2013 года и служащего цели популяризации использования природного газа в качестве автомобильного топлива.

Чемпион «Дакара-2018» Эдуард Николаев уверен, что впереди интересная борьба: «Ставки в международном ралли «Шелковый путь» всегда были высокими – это гарантия того, что скорости тоже будут немаленькими. Хоть и говорят, что дома и стены помогают, это совершенно не повод расслабляться. Трассы юга России тем и интересны, что они непредсказуемы. Астраханские дюны жесткие и хаотично разбросанные – очень «неудобны» даже для опытных пилотов. Это будет борьба на предельных режимах и для людей, и для машин. Здесь непросто и в психологическом плане: будет прессинг со стороны иностранных экипажей, того же Ван ден Бринка или Сергея Вязовича. В то же время никто не отменял конкуренцию со стороны других экипажей «КАМАЗ-мастера».

Камазовцы готовят еще один сюрприз для своих поклонников – в честь 30-летнего юбилея «КАМАЗ-мастера» новые грузовики команды будут представлены в новой ливрее, призванной подчеркнуть технологичность новой спортивной линейки и обозначить развитие в тренде современных технологий.

РАСПИСАНИЕ РАЛЛИ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ-2018»

– 19 и 20 июля 2018 года: административные и технические проверки в г.Астрахань

– 20 июля 2018 года: торжественный старт в г. Астрахань

– с 21 по 27 июля 2018 года: 7 этапов в России

21 июля — 1 этап: АСТРАХАНЬ / АСТРАХАНЬ

22 июля — 2 этап: АСТРАХАНЬ / ЭЛИСТА

23 июля — 3 этап: ЭЛИСТА / АСТРАХАНЬ

24 июля — 4 этап: АСТРАХАНЬ / АСТРАХАНЬ

25 июля — 5 этап: АСТРАХАНЬ / ВОЛГОГРАД

26 июля — 6 этап: ВОЛГОГРАД / ЛИПЕЦК

27 июля — 7 этап: ЛИПЕЦК / МОСКВА

— 27 июля 2018 года Торжественный финиш в г. Москва (Красная площадь)