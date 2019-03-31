Ford Trucks стал партнером конференции «Грузовые автоперевозки: вызовы и возможности»

Абсолютно новый 500-cильный тягач F-MAX был представлен делегатам – представителям транспортно-логистического рынка России

В Москве в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр» состоялась конференция «Грузовые автоперевозки: вызовы и возможности» собравшая около 260 участников – профессионалов индустрии.

Компания TURBOTRUCKS (часть TH Group), эксклюзивный дистрибьютор Ford Trucks в России, выступила в качестве партнера мероприятия, представив делегатам новый седельный тягач F-MAX, обладатель престижной награды «Лучший грузовик года».

Грузовик оборудован высокопроизводительным двигателем собственной разработки Ecotorq объемом 12,7 л мощностью 500 л.с. экологического класса Евро-5 с моторным тормозом мощностью 400 кВт. Мотор предлагает максимальную производительность и минимальный расход топлива при любых дорожных условиях.

Новая кабина шириной 2,5 м с современным дизайном, ровным полом – высота до потолка 2160 мм – ориентирована на комфорт водителя. Множество вместительных ящиков для хранения, мини-холодильник, два спальных места, удобное кресло создают благоприятные условия для выполнения поставленных задач.

F-MAX предлагает водителям неоценимую помощь на дороге благодаря таким функциям как: адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль с функцией прогнозирования (Max Cruise) с возможностью выбора скорости, соответствующей условиям, усовершенствованной системе экстренного торможения, системы помощи при старте в гору, предупреждение о выезде с полосы движения, устройству ограничения скорости и электронному контролю стабильности.