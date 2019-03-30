Renault представляет новую лимитированную серию Duster Adventure

Duster Adventure создан для активного отдыха и захватывающих приключений: видит цель, не видит препятствий

В лимитированной серии Adventure Renault Duster получил новые уникальные элементы, которые еще ярче подчеркивают внедорожный характер автомобиля. Защитные пластиковые расширители колесных арок и боковые молдинги с надписью Duster не только делают внешний вид автомобиля более брутальным, но и дополнительно защищают периметр кузова.

В новом эксклюзивном цвете темно-серый металлик и с сильной тонировкой задних стекол образ Duster Adventure стал еще более сильным и выразительным. В дополнение к новому цвету специально для серии Adventure предлагаются новые стильные легкосплавные диски Cyclade 16” полностью черного цвета.

Стикер лимитированной серии Adventure на заднем крыле символизирует стремление к путешествиям на Renault Duster. Также название лимитированной серии Adventure нанесено на хромированной накладке на заднем бампере.

В интерьере появился стильный комбинированный салон с отличительной прострочкой и логотипом серии Adventure. Кроме того, Duster Adventure получил новую аудиосистему Radio Connect и возможность синхронизации с функциональным приложением для смартфона R&GO. Duster Adventure может опционально оснащаться новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto® и Apple CarPlay®, с которой дальние поездки станут еще более комфортными и приятными.

Как и в обычных комплектациях, на Duster Adventure опционально доступна система ESP вместе с датчиком контроля давления в шинах, системой помощи при трогании на подъеме и системой контроля тяги.

Renault Duster Adventure уже доступен во всех дилерских центрах Renault в России.