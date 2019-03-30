Модели Volkswagen Golf исполняется 45 лет

Volkswagen Golf празднует юбилей

С 1974 года заказы на новый Golf поступали с интервалом в 41 секунду

Golf — самая продаваемая модель Volkswagen, общий объем продаж составляет 35 млн автомобилей

Производство Golf I началось на заводе в Вольфсбурге

Одному из самых успешных европейских автомобилей – Volkswagen Golf – исполняется 45 лет. Первый экземпляр модели, которая впоследствии стала бестселлером марки, был выпущен 29 марта 1974 года на заводе Volkswagen в Вольфсбурге. С момента запуска производства покупатели из разных стран мира заказывают новый Golf каждую 41 секунду — ежедневно и без перерыва. Таким образом, среднегодовой объем продаж составляет около 780.000 автомобилей в год.

Ральф Брандштеттер (Ralf Brandstätter), главный операционный директор марки Volkswagen, отметил: «Golf — это основа нашей марки. Он, как никакая другая модель, олицетворяет прогресс. Например, благодаря Golf технологии обеспечения безопасности впервые стали доступны миллионам людей. Семь поколений Golf внесли огромный вклад в развитие Volkswagen, ставшего одним из ведущих мировых автопроизводителей». Д-р Штефан Лот (Stefan Loth), директор завода Volkswagen в Вольфсбурге, также отметил: «В 1974 году перед нашими сотрудниками стояла сложная задача — перейти от модели Beetle к модели Golf. С тех пор мы постоянно развиваем наш основной завод, и сегодня помимо Golf мы производим в Вольфсбурге e-Golf, Golf GTE, Golf Sportsvan, а также другие модели».

Компактный Golf остается ключевым продуктом марки на мировом рынке. Благодаря современной ходовой части, информационно-развлекательным и операционным системам, а также системам помощи водителю он продолжит играть решающую для Volkswagen роль.