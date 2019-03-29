Владимир Путин не поддержал проект строительства ВСМ Железнодорожный — Гороховец

Путин не поддержал проект ВСМ до Казани, которую хотели продлить до Урала

Президент РФ Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва — Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина. Как пишет «Коммерсантъ», такая позиция была высказана на состоявшейся на этой неделе встрече президента с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, но формального решения пока нет.

По данным издания, совещание по ВСМ с участием президента РФ, глав ведомств и гендиректора РЖД Олега Белозерова назначено на 11 апреля. Ожидается, что на нем будет принято задокументированное решение.

В аппарате вице-премьера Максима Акимова, Минфине, Минтрансе, РЖД комментариев не дали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не был доступен для комментариев.

Решение о строительстве ВСМ до Казани более пяти лет тормозилось в силу его огромной стоимости (около 1,3 трлн рублей) и неуверенности в оценке прогнозного пассажиропотока. В итоге в комплексный план развития магистральной инфраструктуры (КПМИ) вошел лишь первый участок ВСМ Железнодорожный — Гороховец, который обойдется в 621,5 млрд рублей и обеспечит высокоскоростную связь между Москвой и Нижним Новгородом.

Правительство РФ, в том числе его председатель Дмитрий Медведев, согласовало доклад президенту, хотя и не без сопротивления.

Против выступали Минфин и его глава, первый вице-премьер Антон Силуанов, которые выражали сомнения в адекватности цены билета, оценки пассажиропотока, а также указывали на существенные риски бюджета, связанные с выполнением обязательств перед кредиторами. Вместо ВСМ средства предлагалось направить на региональные аэропорты, Севморпуть и морские порты.

Вместе с тем, по информации «Коммерсанта», вопрос, скорее, решался в плоскости выбора между ВСМ и платной автотрассой до Казани, за строительство которой выступил Минфин. По словам собеседника издания, президент поддержал строительство автодороги.

В плане же высокоскоростного движения, говорит он, президент поручил проработать ВСМ Москва — Петербург, так как там более надежный пассажиропоток.

Добавим, что отказ от строительства ВСМ Москва — Казань ставит под большой вопрос планы по строительству аналогичной ветки между Челябинском и Екатеринбургом.

Как сообщал Znak.com, этот проект в РЖД оценили в 402 млрд рублей. Ранее он не вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года, но власти регионов надеялись, что уральскую ВСМ еще включат в эту программу.

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