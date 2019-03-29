Бренд Haval отмечает пятилетний юбилей в России

Haval уже пять лет укрепляет свои позиции в России

Сегодня Haval является одним из лидеров по производству автомобилей в Китае. При этом Россия выступает самым крупным и стратегически важным рынком, в развитие которого бренд инвестирует уже пять лет.

Крупнейшей китайской инвестицией в промышленный сектор российской экономики стало строительство завода Haval в индустриальном парке «Узловая» под Тулой — первого китайского завода полного цикла в РФ. За пять лет присутствия в России бренд Haval сделал мощный вклад в создание первоклассного предприятия международного уровня, основанного на передовых разработках и лучших достижениях мировой автомобильной индустрии. Официальный запуск завода станет важной вехой в развитии российско-китайских отношений, повышая, кроме того, имидж региона с социально-экономических позиций и в качестве привлекательного работодателя.

В год своего пятилетия Haval представит в России две новые модели: стильный, современный, молодежный кроссовер Haval F7 и Haval F7x. Haval F7, который сойдет с тульского конвейера в самое ближайшее время, эксперты назвали моделью, способной полностью изменить российский рынок. С пуском завода производственной мощностью 150 000 автомобилей в год, куда компания инвестировала порядка 500 миллионов долларов США, Haval может также кардинально изменить текущую ситуацию на рынке кроссоверов и внедорожников.

Одна из приоритетных задач бренда в России на ближайший период — развитие дилерской сети. Новые официальные дилеры открываются каждый месяц, всего на сегодняшний день в распоряжении Haval — 42 дилера и авторизованных сервисных центров, а к концу года планируется увеличить это количество до 80. Партнерами Haval становятся только дилеры самого высокого уровня, которые отражают философию бренда и разделяют приверженность компании качественным стандартам удовлетворенности своих клиентов.

Сегодня Haval уверенно укрепляет свои позиции в России. Продажи стабильно растут — в 3,5 раза по данным за последний отчетный период по сравнению с 2018 годм, — и после запуска конвейера в Тульской области, который состоится уже в ближайшие два месяца, российский авторынок ждет новая волна популярности бренда.