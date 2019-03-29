Aurus планирует выпустить спорткар

На официальной странице бренда Aurus в соцсети “ВКонтакте” появилось видео, на котором частично показан спортивный болид. Aurus рвётся в гонки?

Ещё в конце 2018 года появилась инсайдерская информация о том, что российская гоночная команда G-Drive Racing, кроме продолжения покорения гоночного Олимпа на европейских трассах, планирует показать себя в США. И на стартовую решётку выедет автомобиль, подготовленный совместно с премиальным российским брендом Aurus, под которым выпускаются автомобили для гаража президента.

Ранее было несколько версий того, в каком виде Aurus будет интегрирован в гоночный болид, то есть что конкретно будет брендировано. Из опубликованного тизера становится понятно, что брендирован будет весь спорткар, созданный на шасси Oreca 07. Возможно, что надпись “Aurus” появится и на 650-сильном двигателе Gibson GL458.

В настоящее время у Aurus есть только одна модель – седан Senat, который представлен в нескольких версиях. Силовой агрегат один на всех: 598-сильный V8 с 9-скоростным “автоматом” KATE российской разработки; привод – только полный.

Цены на автомобили пока не объявлены, ситуация с оформлением предзаказа тоже до конца неясна: все машины, которые были в производственном плане, порядка 120 экземпляров, уже зарезервированы.

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