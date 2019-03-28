Самый доступный седан Mercedes – AMG A35 4Matic

Новый Mercedes-AMG дебютировал спустя полгода после премьеры одноимённого “горячего” хэтчбека и ориентирован на молодежь, которая ищет в автомобиле сочетание драйва и практичности

Под капотом седана установлен 306-сильный двигатель объемом 2.0 литра, спаренный с семиступенчатым “роботом” AMG Speedshift DCT 7G с двумя сцеплениями. Полный привод реализован через электромеханическую многодисковую муфту подключения задних колес. До “сотни” новинка разгоняется за 4.8 секунды, что на десятую медленнее хэтчбека Mercedes-AMG A 35 4Matic. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

В зависимости от условий вождения можно выбрать один из пяти доступных режимов: Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и Individual. Программа Slippery появилась в арсенале Mercedes недавно и предназначена для поездок по покрытию с наледью.

Так же, как и хот-хэтч, седан получил ряд доработок по сравнению с обычной версией: дополнительно был усилен кузов за счет растяжек под капотом и панелью под двигателем, изменённую подвеску с решениями, заимствованными из автоспорта (опционально доступны адаптивные амортизаторы в составе AMG Ride Control), усиленные тормозные механизмы с 350-миллиметровыми дисками спереди и 330-миллиметровыми сзади и улучшенной вентиляцией.

Седан Mercedes-AMG A 35 4Matic оснащен мультимедийной системой MBUX нового поколения, понимающей жесты и голосовые команды, и для которой можно опционально приобрести приложение AMG Track Pace – оно будет следить и отображать 80 параметров типа ускорения, перегрузки, времени круга и так далее. Также новинка получила рулевое колесо с сенсорными органами управления и полностью цифровую приборную панель, которая будет менять содержание отображаемых данных в зависимости от выбранного режима ездовой электроники.

Конкурентом нового Mercedes-AMG A 35 4Matic будет полноприводный Audi S3, который оснащен 2.0 TFSI мощностью 300 л.с., “роботом” S tronic и выполняет ускорение до первой сотни за 4.7 секунды. BMW со своей стороны может выставить только купе 2 Series в версии M240i, но это не совсем честно, потому что во-первых, это купе, а во-вторых, у “бумера” 340 л.с., снятых с трёх литров рабочего объема.

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