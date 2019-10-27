Столичные машины «Почты России» за месяц проезжают расстояние, равное семи «поездкам» до Луны

Столичные машины «Почты России» за месяц проезжают расстояние, равное семи «поездкам» до Луны
Октябрь 27 22:11 2019

Столичные машины «Почты России» за месяц проезжают более 2,7 миллиона километров— это расстояние, равное семи «поездкам» до Луны, говорится в сообщении пресс-службы отделения ФГУП «Почта России» по макрорегиону Москва – Риамо

«Почтовый водитель – это особая специальность, требующая особого умения. Ежегодно наши водители участвуют в конкурсах по профессиональному мастерству, где показывают свои навыки. Ведь именно от их знаний и опыта зависит качество доставки, а также скорость», – подчеркнул директор отделения предприятия по макрорегиону Москва Дмитрий Адушев.

Всего в автобазе УФПС Москвы трудятся более 1 тысячи водителей, имеющих высшую квалификационную категорию. При этом в автопарке почтовых машин Москвы насчитывается 800 автомобилей, среди которых 275 специализированных машин курьерской службы. За последние три года автопарк был обновлен на 57%.

В столице выделен 581 маршрут, 342 из которых являются внутригородскими. Общая протяженность маршрутов составляет свыше 90,5 тысяч километров, в том числе по городу – около 48,5 тысяч километров.

АО «Почта России»

Фото: АО «Почта России»

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AMSRUS
AMSRUS

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