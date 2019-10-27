Столичные машины «Почты России» за месяц проезжают расстояние, равное семи «поездкам» до Луны

Столичные машины «Почты России» за месяц проезжают более 2,7 миллиона километров— это расстояние, равное семи «поездкам» до Луны, говорится в сообщении пресс-службы отделения ФГУП «Почта России» по макрорегиону Москва – Риамо

«Почтовый водитель – это особая специальность, требующая особого умения. Ежегодно наши водители участвуют в конкурсах по профессиональному мастерству, где показывают свои навыки. Ведь именно от их знаний и опыта зависит качество доставки, а также скорость», – подчеркнул директор отделения предприятия по макрорегиону Москва Дмитрий Адушев.

Всего в автобазе УФПС Москвы трудятся более 1 тысячи водителей, имеющих высшую квалификационную категорию. При этом в автопарке почтовых машин Москвы насчитывается 800 автомобилей, среди которых 275 специализированных машин курьерской службы. За последние три года автопарк был обновлен на 57%.

В столице выделен 581 маршрут, 342 из которых являются внутригородскими. Общая протяженность маршрутов составляет свыше 90,5 тысяч километров, в том числе по городу – около 48,5 тысяч километров.