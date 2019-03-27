Suzuki заменит моторное масло с фильтром по специальной цене

Акция «Масляный сервис» стартует 1 апреля и продлится до 30 июня во всех дилерских центрах марки. Предложение распространяется на все автомобили Suzuki старше 3-х лет

Акция включает в себя оригинальное моторное масло ECSTAR, оригинальные масляный фильтр Suzuki и шайбу под сливную пробку, а также работы по замене масла, фильтра и проверку уровней технических жидкостей по специальной цене от 2 555 рублей.

При замене масла можно будет промыть систему с помощью профессионального очистителя Pro-Line Motorspulung, который содержит уникальный пакет присадок и быстро удаляет все виды загрязнений двигателя даже в самых недоступных элементах масляной системы.

Своевременная замена моторного масла позволит обеспечить долговечность двигателя автомобиля Suzuki, а использование оригинального масла ECSTAR повысит его эффективность и снизит расходы на обслуживание.

Масло ECSTAR разработано и произведено в Японии и является универсальным продуктом для автомобилей любого производителя, которым рекомендовано масло вязкостью OW-20 и 5W-30.

Синтетические масла ECSTAR предназначены для работы в современных 4-тактных двигателях, в том числе снабженных турбонаддувом, которые особенно чувствительны к свойствам топлива и смазочных материалов. Благодаря высокоэффективным присадкам масло ECSTAR подходит для автомобилей, которые эксплуатируются круглый год в суровых условиях, в том числе в «рваном» ритме городского трафика, а также при экстремально низких или высоких температурах.

Масла прошли суровые испытания на гоночных трассах Moto GP – самой авторитетной мотоспортивной серии мира. Команда Team Suzuki Ecstar как постоянный участник чемпионата в течение многих сезонов испытывает фирменные смеси и смазочные материалы в рамках гоночных этапов по всему миру.

Для автомобилей под маркой Ecstar предлагаются полностью синтетические моторные масла, которые снижают потери на трение и в то же время эффективно очищают детали двигателя.