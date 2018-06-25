Коллекция автомобилей за 1 миллион рублей
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Коллекция автомобилей за 1 миллион рублей
Июнь 25 14:02 2018

Житель Новосибирска выставил на продажу собственную коллекцию моделей автомобилей за 999 000 рублей.

Свое объявление он разместил на сайте Avito, где оно сразу произвело огромный фурор.

Коллекция за один миллион рублей

Почти миллион рублей продавец просит за коллекцию из более, чем 700 машинок, каждая из которых собрана в масштабе 1:43 по отношению к реальной модели. Коллекция моделек продается вместе со стеллажом, состоящим из трех независимых секций 2,8 метра в длину и 1,8 метра в высоту. Глубина каждой полки, как пишет Иван, составляет 20 сантиметров.

Необычное объявление уже через несколько часов публикации «разлетелось» по Сети. Многие пользователи сравнивают эту коллекцию стоимостью в миллион рублей с настоящей машиной Toyota Camry 2013 года в максимальной комплектации.

Интересное сравнение, надо сказать. Настолько ли ценны эти машинки на самом деле? Вопрос, пожалуй, риторический.

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коллекциямодели автомобилей
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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