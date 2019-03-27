Ford официально заявил об остановке производства и импорте своих машин в РФ

Власти РФ подтвердили, что Ford прекращает продажу легковых машин в России с июня-июля 2019 г

Американский автоконцерн Ford откажется от выпуска и импорта в РФ легковых автомобилей. Компания будет присутствовать в России только в сегменте легких коммерческих машин (LCV). Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

«Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit», — сказал он. Управлять этим бизнесом будет российский партнер автоконцерна — группа «Соллерс», уточнил вице-премьер. В результате реструктуризации российская компания получит контрольный пакет в совместном предприятии Ford Sollers. «Мы сейчас обсуждаем с „Соллерс“ заключение специнвестконтракта по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге и по его дальнейшей локализации в России», — заявил Козак.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Ford обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России — в Ленинградской области и Татарстане, где производятся легковушки. Завод в Елабуге, где собираются внедорожник Ford Explorer, кроссовер Kuga и фургоны Transit, планируют оставить, указывало издание. Позже об этом сообщил «Коммерсантъ», уточнив, что производство и импорт легковых автомобилей Ford в РФ будут остановлены в июне–июле.

Завод во Всеволожске (Ленинградская область) выпускает седаны, хетчбэки и универсалы Ford Focus, а также седаны Ford Mondeo. Завод в Набережных Челнах (Татарстан) производит кроссоверы Ford Ecosport, хетчбэки и седаны Ford Fiesta.

Ford был первым крупным автоконцерном, открывшим сборочное производство автомобилей в России. Завод во Всеволожске был запущен в 2002 году. В 2018 году Ford продал в России 53 234 автомобиля, рост продаж составил 5,7%. Доля компании на российском рынке составила 3%.

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