В Москве исчезли дорожные знаки, разрешающие движение по выделенке в выходные дни

В Москве запретили ездить по выделенным полосам в выходные дни

В Москве начали массово запрещать автомобилям движение по выделенным полосам для общественного транспорта в выходные дни. На исчезновение соответствующих дорожных знаков обратили внимание столичные автомобилисты в сообществе «Синие ведерки». Как рассказали водители, табличка с «молоточками» исчезла на Ленинском, Нахимовском и Ломоносовском проспектах. При этом никаких предупреждений об отмене проезда для автомобилей по выходным по выделенкам установлено не было.

Также автомобилисты рассказали, что соответствующие знаки исчезли на Ярославском шоссе в сторону центра до Садового кольца. Autonews.ru направил запрос в департамент транспорта Москвы, но ответа на момент выхода публикации не поступило.

Первая выделенная полоса появилась в Москве в июле 2009 г. на Волоколамском шоссе. В начале января 2011 г. спецполоса для общественного транспорта была открыта на проспекте Андропова. С осени 2012 г. такие участки стали появляться на других дорогах города. Штраф за выезд на полосу, предназначенную для движения маршрутных транспортных средств, составляет 3000 руб. в Москве и Санкт-Петербурге и 1500 руб. в остальных российских городах. Штраф можно оплатить со скидкой 50%.

В декабре прошлого года в столице по выделенным полосам разрешили ездить коммунальной технике и двухэтажным автобусам. В департаменте транспорта надеются, что это нововведение «позитивно отразится» на безопасности перевозок в Москве и сократит аварийность. До этого воспользоваться выделенкой могли только водители общественного транспорта, школьных автобусов, такси и экстренных служб.

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