Российский рынок новых электромобилей вырос в 5 раз

АВТОСТАТ отмечает рост запроса новых электромобилей в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых электромобилей в России по итогам первых двух месяцев 2019 года составил 47 единиц. Этот результат в 5 с лишним раз больше, чем в прошлом году (9 шт.). Эксперты агентства отмечают, что в данном сегменте сменился лидер. Так, свыше половины рынка (55%) пришлось на одну модель – Jaguar I-Pace, продажи которой стартовали в декабре 2018 года. За отчетный период новичок разошелся тиражом в 26 экземпляров, сместив на второе место прежнего лидера – Nissan Leaf, показатель которого составил 14 штук. Далее в модельном рейтинге идет Tesla Model X (5 шт.).

Кроме того, в январе – феврале россияне приобрели по одному новенькому Renault Twizy и Tesla Model S. В региональной разбивке рынка новых электрокаров первенствуют Москва с Подмосковьем, на долю которых суммарно пришлось около трети от общего объема (9 и 6 шт. соответственно). Жители Санкт-Петербурга за первые два месяца нынешнего года приобрели 4 электромобиля. В Пермском крае, Иркутской и Свердловской областях было куплено по 3 новых электрокара, а в Приморском, Хабаровском и Краснодарском краях – по 2. Еще в 13 российских регионах этот показатель составил один экземпляр.

Источник.