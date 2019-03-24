Dart – автомобиль похожий на игрушку, был продан с аукциона за 15000 австралийских долларов

Dart – автомобиль похожий на игрушку, был продан с аукциона за 15000 австралийских долларов
Март 24 16:07 2019

Автомобиль Dart, выпущенный австралийцами из Buckle Motors в ограниченном тираже, был продан в рамках онлайн-аукциона, хотя до закрытия торгов остается 2 недели

Покупатель готов заплатить за транспортное средство более 15 тысяч австралийских долларов или 700 тысяч рублей, а это больше, чем цена подержанной KIA Rio.

Согласно описанию модели, основной небольшого родстера, напоминающего детский игрушечный автомобиль, является немецкая платформа Goggomobil с задним расположением мотора. В качестве силовой установки будет задействован 2-цилиндровый 300-кубовый агрегат, функционирующий в паре с четырехступенчатой МКПП, пробег – более 31 тысячи километра.

Goggomobil Dart красный

Что касается оснащения Dart, то оно не очень богатое – отсутствие радио и климат-контроля сразу бросается в глаза. По сути, единственный доступный прибор для водителя – спидометр.

Кузов транспортного средства выполнен из очень лёгких материалов, поэтому масса модели не превышает 350 килограммов. Всего было выпущено около 700 экземпляров Dart.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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