Продажи обновленного семиместного кроссовера Mazda CX-9 стартуют в марте 2019 г

Российское представительство компании Mazda объявляет об обновлении премиального семиместного кроссовера Mazda CX-9. Продажи стартуют в марте 2019 года.
Обновленный автомобиль Mazda CX-9 получил семидюймовый дисплей в комбинации приборов, вентиляцию передних сидений и безрамочное внутреннее зеркало. Дизайнеры интерьера нашли уникальный баланс искусственных и натуральных материалов для достижения комфорта в любой поездке. Кожа Nappa и натуральный японский ясень на передней консоли создают уютную атмосферу для дальних поездок. CX-9 стал первым автомобилем Mazda в России, доступным с опцией CarPlay & Android Auto.
Кроме того, для любителей тканевых салонов появилась новая комплектация Active (от 2 795 тысяч рублей), а для любителей сдержанной премиальности – топовая Executive (от 3 357 тысяч рублей). Ожидается, что комплектация Executive (от 3 257 тысяч рублей) останется самой популярной.
Андрей Глазков, директор по маркетингу Mazda Motor RUS: «Автомобиль вернулся в Россию в конце 2017 года и радовал нас стабильными продажами, на уровне 4% сегмента. Нынешнее обновление поможет нам удержать долю и ответить на запросы покупателей Mazda, все чаще выбирающих комплектации с широким набором опций».
C 2014 года www.amsrus.ru