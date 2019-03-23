Продажи обновленного семиместного кроссовера Mazda CX-9 стартуют в марте 2019 г

Премьера обновленного кроссовера Mazda CX-9

Российское представительство компании Mazda объявляет об обновлении премиального семиместного кроссовера Mazda CX-9. Продажи стартуют в марте 2019 года.

Обновленный автомобиль Mazda CX-9 получил семидюймовый дисплей в комбинации приборов, вентиляцию передних сидений и безрамочное внутреннее зеркало. Дизайнеры интерьера нашли уникальный баланс искусственных и натуральных материалов для достижения комфорта в любой поездке. Кожа Nappa и натуральный японский ясень на передней консоли создают уютную атмосферу для дальних поездок. CX-9 стал первым автомобилем Mazda в России, доступным с опцией CarPlay & Android Auto.

Кроме того, для любителей тканевых салонов появилась новая комплектация Active (от 2 795 тысяч рублей), а для любителей сдержанной премиальности – топовая Executive (от 3 357 тысяч рублей). Ожидается, что комплектация Executive (от 3 257 тысяч рублей) останется самой популярной.