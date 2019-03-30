На Урале поймали пьяную женщину-депутата за рулем автомобиля

На Урале поймали пьяную женщину-депутата за рулем автомобиля
Март 30 11:03 2019

От прохождения медосвидетельствования на алкоголь народная избранница отказалась

Депутата городской думы Тавды Свердловской области Светлану Волкову поймали за рулём пьяной. При этом женщину остановили “по наводке” ревнивой супруги находившегося в её машине мужчины. Когда машину остановили сотрудники ГИБДД, в автомобиле находился виновник доноса. Волкова отказалась от прохождения медосвидетельствования на алкоголь.

Светлана Волкова

Материалы для лишения её водительских прав уже переданы в суд, заседание назначено на 10 апреля.

Народная избранница занимает пост председателя постоянной депутатской Комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам думы Тавды.

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AMSRUS
AMSRUS

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