На Урале поймали пьяную женщину-депутата за рулем автомобиля

Депутата городской думы Тавды Свердловской области Светлану Волкову поймали за рулём пьяной. При этом женщину остановили “по наводке” ревнивой супруги находившегося в её машине мужчины. Когда машину остановили сотрудники ГИБДД, в автомобиле находился виновник доноса. Волкова отказалась от прохождения медосвидетельствования на алкоголь.
Материалы для лишения её водительских прав уже переданы в суд, заседание назначено на 10 апреля.
Народная избранница занимает пост председателя постоянной депутатской Комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам думы Тавды.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru