Porsche представляет Cayenne Coupé

Cayenne Coupé – атлетичный спорткар

«Купе объединяет в себе все технические особенности современного Cayenne, но за счет более динамичного дизайна и новых технических деталей он позиционируется как еще более прогрессивный, атлетичный и эмоциональный», – говорит Оливер Блуме, председатель правления Porsche AG.

Из особенностей новой модели Cayenne в первую очередь следует отметить аб-солютно уникальную форму задней части кузова, адаптивный задний спойлер, заднее сиденье достаточное для двоих пассажиров и два разных варианта исполнения крыши – в базовой комплектации автомобиль оснащается панорамной стеклянной крышей, в качестве опции доступна карбоновая крыша.

Непревзойденная элегантность благодаря более наклонной линии крыши

Более динамичные пропорции и индивидуальные элементы дизайна придают новому Cayenne Coupé непревзойденную элегантность.

«Значительно более покатая линия крыши придает Cayenne Coupé особенно динамичный вид и визуально позиционирует его как самую спортивную модель в сегменте», – говорит Михаэль Мауер, вице-президент, ответственный за дизайн Porsche.

Этот эффект усиливается спойлером на крыше, который подчеркивает купеобразный силуэт автомобиля. Из-за опущенной на 20 миллиметров кромки крыши лобовое стекло и передние дверные стойки более пологие по сравнению с Cayenne. Новые задние двери и крылья расширяют «плечи» автомобиля на 18 миллиметров и тем самым подчеркивают более мускулистый вид. Задний номерной знак интегрирован в бампер, что визуально занижает автомобиль.

Современный Cayenne Turbo, оснащенный адаптивным спойлером на крыше, стал первым SUV с активной аэродинамикой подобного рода. Новый Cayenne Coupé продолжает эту прогрессивную концепцию: неподвижная спойлерная кромка на крыше во всех моделях Cayenne Coupé комбинируется с новым адаптивным задним спойлером, который является составным компонентом системы активной аэродинамики Porsche Active Aerodynamics (PAA).

Начиная со скорости 90 км/ч, спойлер, гармонично интегрированный в силуэт автомобиля, выдвигается на 135 миллиметров и таким образом повышает прижимную силу на задней оси. Одновременно активная аэродинамика снижает расход топлива автомобиля.

Большая панорамная стеклянная крыша в базовой комплектации, карбоновая крыша в качестве опции

Новый Cayenne Coupé серийно оснащается панорамной стеклянной крышей площадью 2,16 м2. Благодаря своей прозрачной части площадью 0,92 м2 она создает у пассажиров исключительное ощущение большого пространства. От солнечных лучей и холода пассажиров при необходимости защитит интегрированная солнцезащитная шторка. В качестве опции для купе предлагается профильная карбоновая крыша. Снабженная по центру эффектной выштамповкой, она придает автомобилю подчеркнуто спортивный вид – как у Porsche 911 GT3 RS.

Карбоновая крыша является составной частью облегченного спортивного пакета, который предлагается в трех вариантах. Помимо крыши в эти пакеты входят еще пакет Sport Design и новые облегченные 22-дюймовые колесные диски GT Design, тканевая обивка центральных частей сидений с классическим клетчатым рисунком, а также элементы из карбона и алькантары, расставляющие акценты в интерьере. Для Cayenne Turbo Coupé в состав пакета, кроме того, входит спортивная выхлопная система.

Поездки с полным комфортом – на четырех спортивных сиденьях

Новый Cayenne Coupé предлагает достаточный простор для размещения четырех человек. В базовой комплектации спереди устанавливаются новые спортивные сиденья с интегрированными подголовниками. Они имеют 8-позиционную электрорегулировку и предлагают высокий комфорт и оптимальную боковую поддержку.

Сзади купе серийно оснащается индивидуальными сиденьями для двоих пассажиров. Альтернативно без доплаты можно заказать комфортное заднее сиденье, как в Cayenne. В купе посадка для задних пассажиров ниже на 30 миллиметров ниже, чем в Cayenne. Тем самым обеспечивается достаточный запас пространства над головой при сохранении спортивного силуэта. Объем багажника составляет 625 литров, что полностью соответствует условиям повседневной эксплуатации, при сложенных задних сиденьях багажный отсек увеличивается до 1540 литров (Cayenne Turbo Coupé: 600 и 1510 литров соответственно).

Выход на рынок с турбированными двигателями мощностью 340 и 550 л.с.

Внешне новый Cayenne Coupé с его динамичными линиями кузова и индивидуальными элементами дизайна существенно отличается от Cayenne. Одновременно с этим он получил все технические особенности третьего поколения модельного ряда – мощные двигатели, инновационные системы ходовой части, цифровую концепцию индикации и управления, а также широкие сетевые возможности.

К моменту выхода на рынок предлагаются два варианта привода: трехлитровый шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом в Cayenne Coupé развивает мощность 250 кВт (340 л.с.) и максимальный крутящий момент 450 Нм. На стандартный разгон с места до 100 км/ч в комплектации с серийным пакетом Sport Chrono требуется 6,0 секунды.

При оснащении опциональными облегченными спортивными пакетами это время сокращается до 5,9 секунды. Максимальная скорость составляет 243 км/ч. В качестве топ-модели выступает Cayenne Turbo Coupé, который комплектуется четырехлитровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 404 кВт (550 л.с.) и максимальным крутящим моментом 770 Нм. С места до 100 км/ч Cayenne Turbo Coupé разгоняется за 3,9 секунды, максимальная скорость автомобиля – 286 км/ч.

Богатая базовая комплектация

Новый Porsche Cayenne Coupé можно заказать уже прямо сейчас, в дилерские центры автомобиль поступит в конце мая. В России цены начинаются от 5 877 000 рублей за Cayenne Coupé и от 11 013 000 рублей за Cayenne Turbo Coupé – в обоих случаях включая НДС и специфичное для данного рынка оснащение.

Автомобиль имеет богатую базовую комплектацию, которая включает в себя усилитель рулевого управления Power Steering Plus, функционирующий в зависимости от скорости, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, ассистент парковки с передними и задними датчиками и камерой заднего вида, адаптивную подвеску Porsche Active Suspension Management (PASM) и пакет Sport Chrono.