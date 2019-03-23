От штрафа до тюрьмы, может грозить автовладельцам, скручивающим пробег

От штрафа до тюрьмы, может грозить автовладельцам, скручивающим пробег
Март 23 19:08 2019

Скрученный пробег у машин: власти предлагают сажать на 4 года

С инициативой внести изменения в Уголовный кодекс РФ выступили парламентарии законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

По мнению авторов идеи, в России необходимо ужесточить ответственность продавцов автомобилей. В частности, речь идет о случаях, когда покупателя машины могут намеренно вводить в заблуждение, сообщает ТАСС. Для этого парламентарии предлагают добавить в УК РФ статью под названием «Мошенничество при продаже автомобиля».

Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание в виде штрафа на сумму до 500 тысяч рублей или обязательных работ до 360 часов.

Также, по замыслу авторов законопроекта, за скручивание пробега необходимо наказывать продавцов автомобилей лишением свободы на срок до четырех лет и штрафом на сумму до 1 млн рублей.

При этом степень наказания будет зависеть от разных факторов. Как пояснил изданию «Фонтанка» один из авторов инициативы депутат Денис Четырбок, размер наказания будет зависеть от многих факторов, в частности, от марки машины и пробега, который автомобиль «теряет» при продаже.

Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
законопроектнаказаниескрученный пробег
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

30 Rolls-Royce Phantom переданы «The 13»

30 Rolls-Royce Phantom переданы «The 13» 0

Ford разработала «дрифт-техничку» для Tour de France

Ford разработала «дрифт-техничку» для Tour de France 0

Продажи Hyundai Creta перешагнули 80 000-ый рубеж

Продажи Hyundai Creta перешагнули 80 000-ый рубеж 0