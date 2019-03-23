От штрафа до тюрьмы, может грозить автовладельцам, скручивающим пробег

Скрученный пробег у машин: власти предлагают сажать на 4 года

С инициативой внести изменения в Уголовный кодекс РФ выступили парламентарии законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

По мнению авторов идеи, в России необходимо ужесточить ответственность продавцов автомобилей. В частности, речь идет о случаях, когда покупателя машины могут намеренно вводить в заблуждение, сообщает ТАСС. Для этого парламентарии предлагают добавить в УК РФ статью под названием «Мошенничество при продаже автомобиля».

Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание в виде штрафа на сумму до 500 тысяч рублей или обязательных работ до 360 часов.

Также, по замыслу авторов законопроекта, за скручивание пробега необходимо наказывать продавцов автомобилей лишением свободы на срок до четырех лет и штрафом на сумму до 1 млн рублей.