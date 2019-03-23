Модели Hyundai Elantra и Hyundai Solaris будут представлены на музыкальном фестивале в Сочи

Hyundai — партнер музыкального фестиваля Alfa Future People в Сочи

Hyundai впервые выступает партнером российского музыкального фестиваля Alfa Future People Snow edition, который проходит с 22 по 24 марта на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Alfa Future People – это трехдневный музыкальный фестиваль электронной музыки и зимних видов спорта. В этом году мероприятие пройдет в новом для России формате апре-ски, что включает в себя насыщенную развлекательную программу как до, так после и во время катаний на склонах.

Модели Hyundai Elantra и Hyundai Solaris будут представлены в самом сердце Роза Хутор напротив магазина Боско Спорт. Гости фестиваля могут записаться на тест-драйв представленных автомобилей.

Посетителям также доступна лаундж-зона Hyundai, которая заработает 23 марта с 22.00 вместе с открытием Розы Холл, где будут проходить главные вечеринки фестиваля. В зоне Hyundai будут установлены мягкие кресла, стойки с экранами и зарядные станции. Любой желающий может поучаствовать в конкурсе: достаточно сделать фото в зоне Hyundai, выложить пост в инстаграм с хештегом #hyundairussia, и получить уникальный сувенир от компании Hyundai.

На высоте 1600 метров с 23 марта с 11.00 до 16.00 заработает сцена Hyundai, на которой установлен большой экран 18х2,5 метра, где будут проходить трансляции c мероприятия, а также будут показаны ролики с участием Hyundai i30 N и Hyundai Elantra.

Автомобили Hyundai примут участие в диджей-параде, в котором Hyundai Solaris возглавит колонну. В нем также примут участие обновленная Hyundai Elantra и Hyundai Sonata, оснащённая диджейским пультом и светомузыкой. Sonata будет замыкать колонну парада. Парад начнет движение в субботу с 19.00 от площади Ратуши, далее пройдет по кругу по пешеходной части набережной Розы Хутор и завершится на площади перед Роза Холл.