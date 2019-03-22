Cadillac и Chevrolet представили новый дилерский центр в Москве

General Motors объявляет об открытии нового дилерского центра брендов Cadillac и Chevrolet, построенного в полном соответствии с последними стандартами фирменного стиля компании. Новый дилерский центр представлен Автомобильной группой «АВИЛОН».

Шоурум площадью 450 кв. м. размещает весь модельный ряд General Motors, представленный в России в различных комплектациях: Cadillac Escalade, Cadillac XT5, Cadillac CT6, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Traverse, Chevrolet Camaro, а также Chevrolet Corvette. Еще 400 кв. м. в новом дилерском центре выделены под зону сервисного обслуживания с пропускной способностью 150 автомобилей в месяц.

«Открытие нового дилерского центра Cadillac и Chevrolet является важным этапом на пути выполнения стратегии General Motors в России – активного продвижения нашей продуктовой линейки и увеличения доли присутствия в премиум-сегменте. Новый дилерский центр «АВИЛОН-Белая Дача» отвечает самым высоким стандартам качества Cadillac и Chevrolet, поэтому поклонники культовых марок смогут получать качественные услуги в приобретении и обслуживании своих автомобилей, а также познакомиться с новыми моделями, готовыми в скором времени выйти на российский рынок», – отметил Эктор Вилларреал, Генеральный директор General Motors в России.

«Открытие нового дилерского центра – еще один успешный шаг в рамках реализации стратегии «АВИЛОН 2020», направленной на рост доли компании в премиум сегменте. Благодаря жесткому следованию стандартам импортера и собственным инновационным разработкам в сфере обслуживания клиентов мы сможем увеличить долю марок в продажах в Москве и укрепить позиции Cadillac на автомобильном рынке», – комментирует Андрей Павлович, Председатель правления автомобильной группы «АВИЛОН».

Новый шоурум Cadillac и Chevrolet расположен по адресу: Белая дача, 15 км МКАД.