Суд над бывшим главой Nissan Карлосом Гоном начнётся осенью

Суд над бывшим главой автоконцерна Nissan Карлосом Гоном по обвинениям в финансовых нарушениях начнется осенью, сообщило агентство Киодо со ссылкой на адвокатов

Напомним, 65-летний Гон был арестован 19 ноября прошлого года и освобожден под залог 6 марта. За решеткой он провел 108 дней в качестве предварительного задержания.

Предложение начать процесс осенью выдвинул Токийский окружной суд в среду на встрече с представителями прокуратуры и защиты Гона, который до ареста возглавлял также альянс Nissan с Renault и Mitsubishi. Гону приписывали в прошлом заслуги в спасении концерна Nissan от банкротства в 1990-х годах, однако, как заявили его японские коллеги, он сосредоточил в своих руках слишком много власти.

Вместе с Гоном в ноябре прошлого года был арестован его ближайший помощник американец Грег Келли, которого также выпустили ранее под залог. Ни Гон, ни Келли не признают предъявленных обвинений в финансовых нарушениях.

На прошлой неделе новый глава альянса Nissan, Renault и Mitsubishi Жан-Доминик Сенар объявил, что отныне все решения в альянсе будут приниматься через консенсус. По его словам, он не претендует на пост председателя совета директоров автоконцерна Nissan.

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