Renault Россия и Российская шахматная федерация продолжают стратегическое сотрудничество

Renault Россия заключила новое соглашение о стратегическом партнерстве с Российской шахматной федерацией.

Renault во всем мире поддерживает различные проекты спортивного и культурного направления. Учитывая успешную история взаимодействия, Renault Россия и РШФ продолжают стратегическое сотрудничество, начатое в 2016 году. Оно предусматривает совместную работу, направленную на то, чтобы сделать шахматы как интеллектуальный вид спорта популярными среди как можно большего числа людей.

С 2019 года официальным автомобилем Российской шахматной федерации, согласно договору о партнерстве, становится совершенно новый купе-кроссовер Renault ARKANA, который создан для России при активно участии российских специалистов. Именно этот автомобиль станет главным призом для будущих победителей чемпионата России по шахматам-2019.

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович: «С точки зрения ФИДЕ, такие партнерства играют важнейшую роль в увеличении престижа шахмат. Когда именно коммерческие компании входят в шахматные проекты, когда это диктуется корпоративными интересами, для всех звучит важный сигнал о том, что шахматы являются привлекательным видом спорта. Я очень рад, что партнерство Renault Россия и РШФ продолжается, и российские шахматисты имеют еще больший стимул выигрывать очень важные турниры. Надеюсь также, что автомобили компании Renault станут еще более узнаваемые благодаря сотрудничеству с РШФ. От имени ФИДЕ приветствую подписание этого нового соглашения».

«Мы рады продолжить плодотворное сотрудничество, в рамках которого Renault Россия остается первой и единственной автомобильной компанией, ставшей стратегическим партнером шахматной федерации. Мы гордимся тем, что теперь официальным автомобилем РШФ станет совершенно новый купе-кроссовер Renault ARKANA, в котором воплотились лучшие разработки компании и инновационный дизайн. Этот совершенно новый автомобиль, созданный под контролем российского инженерного центра, имеет большой экспортный потенциал, что позволит нам гордиться его успехами за рубежом, точно так же, как и достижениями российских гроссмейстеров», – заявил генеральный директор Renault Россия А.Панков.

«Мы рады, что Renault Россия уже несколько лет подряд является нашим надёжным партнёром, – сказал президент Российской шахматной федерации А. Филатов. – Наши шахматисты получают дополнительный стимул на Суперфиналах, так как помимо денежного приза разыгрывается престижный автомобиль. Это очень достойный бонус за первое место. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и очень рады, что такой известный автомобильный бренд поддерживает наш интеллектуальный вид спорта – шахматы».

Renault Arkana – это первый автомобиль Renault, который был создан специально для России с чистого листа с учетом предпочтений клиентов и на основе глубокого анализа рынка. В создании Arkana на всех этапах принимали участие преимущественно российские специалисты – от концепции и проектирования до испытаний, оптимизации настроек и постановки на конвейер. Россия станет первой страной, где начнутся производство и продажи новой глобальной модели Renault. Производство совершенно нового кроссовера стартует на конвейере Московского завода Renault, который был выбран первой индустриальной площадкой, благодаря высоким стандартам качества и производственных процессов, достигнутому уровню роботизации и инновациям.

С 2016 года в рамках сотрудничества Renault Россия и РШФ был реализован ряд значимых проектов, в частности, «Шахматная коллекция Renault» – уникальный архив оцифрованных редких изданий (всего около 1000): книг, периодики, диссертаций на шахматную тему на основных европейских языках, которым на безвозмездной основе смогут пользоваться все желающие. Официальный автомобиль РШФ Renault Kaptur был участником всех благотворительных проектов, которые были реализованы РШФ. Сотрудничество Renault и РШФ предусматривало совместную работу, направленную на то, чтобы сделать шахматы – как интеллектуальный вид спорта – популярными среди ребят, проживающих в детских домах и интернатах в самых отдаленных уголках нашей страны.