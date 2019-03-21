Castrol спонсирует трансляцию Формулы-1 на Матч-ТВ

Производитель премиальных моторных масел Castrol выступил официальным спонсором трансляции гонок сезона-2019 Формулы-1 на телеканале Матч-ТВ

Также компания станет партнером тематической передачи «Все на Матч», посвященной Гран-при России, который состоится с 27 по 29 сентября в Сочи на трассе Sochi Autodrom. В течение трех лет Castrol успешно сотрудничает с Группой Renault, поставляя заводской команде Renault F1 Team, техническому центру в Энстоуне и заводу в Вири-Шатийон горюче-смазочные материалы, специально созданные для экстремальных нагрузок чемпионата.

Также с помощью совместных испытаний моторных масел на гоночных трассах специалисты Castrol и Renault Sport Racing совершенствуют продукцию, учитывая модернизацию двигателей сверхмощных болидов.

«Для компании Castrol старт сезона 2019 года Формулы-1, одного из наиболее популярных видов спорта в мире, – не только волнительный момент, но и событие, преисполненное надеждами на успех нашего партнёра – команды Renault F1 Team. Мы искренне надеемся, что экспертиза и новые технологии нашего бренда помогут пилотам добиться исключительно высоких результатов в новом сезоне», – сообщает директор по маркетингу компании Castrol Россия Артем Луговцев.

В новом юбилейном 70-ом сезоне Формулы-1 Renault F1 Team демонстрирует возможности обновленного болида R.S.19 и его нового двигателя. Технический центр команды в британском городе Энстоуне был также модернизирован для увеличения производственной мощности новых автомобилей.

Помимо совершенствования оборудования команда сменила свое название на более лаконичное – с «Renault Sport Formula One Team» на «Renault F1 Team», обновив и логотип, для демонстрации развития бренда и укрепления связи с Формулой-1.

Renault также радует своим новым составом: основными пилотами стали Нико Хюлкенберг и Даниэль Риккардо, а Сергей Сироткин вернулся в команду в качестве третьего и резервного гонщика. Как и в прошлом году, Джек Эйткен остался тест-пилотом команды, а Гуан Ю Чжоу – девелопмент-драйвером.