Bentley представляет новые версии моделей Continental GT и GT Convertible

Новые Continental GT и GT Convertible оснащаются 4-литровым двигателем нового поколения с двойным турбонаддувом, развивающим мощность 550 л. с. и крутящий момент 770 Н·м. Колоссальную мощность двигателя V8 дополняет увеличенный запас хода и эмоциональное спортивное звучание выхлопной системы с четырьмя стильными патрубками.
Спроектированные и изготовленные вручную в Крю (Великобритания) Continental GT V8
и GT V8 Convertible сочетают в себе захватывающую дух динамику, изысканную отделку и современные технологии.
Обе модели оснащаются окрашенными 20-дюймовыми 10-спицевыми легкосплавными колесными дисками. Невероятно стильный внешний вид автомобиля дополняют изящные эмблемы V8 и салон изысканной ручной работы.
С выходом первого поколения Continental GT в 2003 году, компания Bentley стала основоположником сегмента современных роскошных автомобилей класса Gran Turismo, и теперь новые версии V8 линейки Continental GT открывают любителям дальних путешествий невероятно широкие возможности.
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