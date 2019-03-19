Bentley представляет новые версии моделей Continental GT и GT Convertible

Мощный бензиновый двигатель V8 обеспечивает захватывающую динамику, которая превосходно дополняет непревзойденный уровень роскоши и современных технологий эталона класса Gran Turismo от Bentley

Новые Continental GT и GT Convertible оснащаются 4-литровым двигателем нового поколения с двойным турбонаддувом, развивающим мощность 550 л. с. и крутящий момент 770 Н·м. Колоссальную мощность двигателя V8 дополняет увеличенный запас хода и эмоциональное спортивное звучание выхлопной системы с четырьмя стильными патрубками.

Спроектированные и изготовленные вручную в Крю (Великобритания) Continental GT V8

и GT V8 Convertible сочетают в себе захватывающую дух динамику, изысканную отделку и современные технологии.

Обе модели оснащаются окрашенными 20-дюймовыми 10-спицевыми легкосплавными колесными дисками. Невероятно стильный внешний вид автомобиля дополняют изящные эмблемы V8 и салон изысканной ручной работы.

С выходом первого поколения Continental GT в 2003 году, компания Bentley стала основоположником сегмента современных роскошных автомобилей класса Gran Turismo, и теперь новые версии V8 линейки Continental GT открывают любителям дальних путешествий невероятно широкие возможности.