Bentley представляет новые версии моделей Continental GT и GT Convertible

Bentley представляет новые версии моделей Continental GT и GT Convertible
Март 19 18:02 2019

Мощный бензиновый двигатель V8 обеспечивает захватывающую динамику, которая превосходно дополняет непревзойденный уровень роскоши и современных технологий эталона класса Gran Turismo от Bentley

Новые Continental GT и GT Convertible оснащаются 4-литровым двигателем нового поколения с двойным турбонаддувом, развивающим мощность 550 л. с. и крутящий момент 770 Н·м. Колоссальную мощность двигателя V8 дополняет увеличенный запас хода и эмоциональное спортивное звучание выхлопной системы с четырьмя стильными патрубками.

Bentley Continentl GT & GT Convertible V8_photo

Bentley Continental GT Convertible V8 photo

Спроектированные и изготовленные вручную в Крю (Великобритания) Continental GT V8
и GT V8 Convertible сочетают в себе захватывающую дух динамику, изысканную отделку и современные технологии.

Bentley Continental GT V8 photo

Bentley Continental GT Convertible V8 1 photo

Обе модели оснащаются окрашенными 20-дюймовыми 10-спицевыми легкосплавными колесными дисками. Невероятно стильный внешний вид автомобиля дополняют изящные эмблемы V8 и салон изысканной ручной работы.

Bentley Continentl GT & GT Convertible V8_photo

С выходом первого поколения Continental GT в 2003 году, компания Bentley стала основоположником сегмента современных роскошных автомобилей класса Gran Turismo, и теперь новые версии V8 линейки Continental GT открывают любителям дальних путешествий невероятно широкие возможности.

Bentley Continental V8 photo

На тему:

  Article "tagged" as:
BentleyContinental GT
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Скажи, какого цвета твой автомобиль

Скажи, какого цвета твой автомобиль 1

В 2016 году GM представит первый автомобиль с технологией V2V

В 2016 году GM представит первый автомобиль с технологией V2V 3

GM-AVTOVAZ проанонсировал Chevrolet NIVA Special Edition

GM-AVTOVAZ проанонсировал Chevrolet NIVA Special Edition 3