Nissan анонсирует цены на новый Nissan Qashqai

Nissan опубликовал цены на комплектации нового Qashqai

Nissan Qashqai это бестселлер мирового рынка городских кроссоверов. Отныне он становится еще лучше. Модернизация проведена по четырем направлениям – дизайн, качество интерьера, ездовые характеристики и безопасность, на страже которой стоят новые технологии Nissan Intelligent Mobility. Главная цель – повышение уровня комфорта и уверенности клиентов при управлении автомобилем.

Все внесенные в автомобиль изменения были сделаны на основе отзывов клиентов и направлены на то, чтобы Nissan Qashqai укрепил свои лидирующие позиции в сегменте. В момент своего появления в 2007 году кроссовер был настоящим пионером на рынке и на протяжении всей своей истории высоко ценился за надежные ездовые характеристики. Благодаря множеству улучшений управляемость Qashqai стала еще лучше. Помимо добавления инновационных технологий, были обновлены и уже имеющиеся, в том числе и те, что отвечают за безопасность. Автомобиль также получил солидный пакет улучшений при адаптации именно к российским условиям.

Цены на новый Nissan Qashqai (в комплектации XE) стартуют с отметки в 1 290 000 рублей. За эти деньги клиент уже получает солидный набор стандартного оборудования. Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто будет стоить от 1 621 000 рублей (за комплектацию SE Yandex) до 1 746 000 рублей (за комплектацию QE Yandex). Новый Nissan Qashqai в самой богатой комплектации LE Top с двигателем 2,0 л. и новыми 19-дюймовыми колесными дисками обойдется в 1 970 000 рублей. Полный список комплектаций и цен можно найти на веб-сайте www.nissan.ru.

Управляющий директор Nissan в России Андрей Акифьев отметил: «Модель Nissan Qashqai является для нас по-настоящему культовой: это и «пионер» сегмента кроссоверов, и один из наших самых продаваемых автомобилей за всю историю, и один из самых технологичных. Благодаря значительным улучшениям, которые, в том числе, основываются и на отзыве покупателей, а также уверенному и запоминающемуся облику новой модели, Nissan Qashqai продолжит свое уверенное шествие по автомобильному рынку России».

Прием заказов на новую модель у официальных дилеров Nissan начался в марте 2019 года, о старте продаж будет сообщено в ближайшее время.