Nissan анонсирует цены на новый Nissan Qashqai

Nissan Qashqai это бестселлер мирового рынка городских кроссоверов. Отныне он становится еще лучше. Модернизация проведена по четырем направлениям – дизайн, качество интерьера, ездовые характеристики и безопасность, на страже которой стоят новые технологии Nissan Intelligent Mobility. Главная цель – повышение уровня комфорта и уверенности клиентов при управлении автомобилем.
Все внесенные в автомобиль изменения были сделаны на основе отзывов клиентов и направлены на то, чтобы Nissan Qashqai укрепил свои лидирующие позиции в сегменте. В момент своего появления в 2007 году кроссовер был настоящим пионером на рынке и на протяжении всей своей истории высоко ценился за надежные ездовые характеристики. Благодаря множеству улучшений управляемость Qashqai стала еще лучше. Помимо добавления инновационных технологий, были обновлены и уже имеющиеся, в том числе и те, что отвечают за безопасность. Автомобиль также получил солидный пакет улучшений при адаптации именно к российским условиям.
Цены на новый Nissan Qashqai (в комплектации XE) стартуют с отметки в 1 290 000 рублей. За эти деньги клиент уже получает солидный набор стандартного оборудования. Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто будет стоить от 1 621 000 рублей (за комплектацию SE Yandex) до 1 746 000 рублей (за комплектацию QE Yandex). Новый Nissan Qashqai в самой богатой комплектации LE Top с двигателем 2,0 л. и новыми 19-дюймовыми колесными дисками обойдется в 1 970 000 рублей. Полный список комплектаций и цен можно найти на веб-сайте www.nissan.ru.
Управляющий директор Nissan в России Андрей Акифьев отметил: «Модель Nissan Qashqai является для нас по-настоящему культовой: это и «пионер» сегмента кроссоверов, и один из наших самых продаваемых автомобилей за всю историю, и один из самых технологичных. Благодаря значительным улучшениям, которые, в том числе, основываются и на отзыве покупателей, а также уверенному и запоминающемуся облику новой модели, Nissan Qashqai продолжит свое уверенное шествие по автомобильному рынку России».
Прием заказов на новую модель у официальных дилеров Nissan начался в марте 2019 года, о старте продаж будет сообщено в ближайшее время.
C 2014 года www.amsrus.ru