На российских АЗС появятся улучшенные мерники

Минпромторг предлагает обязать автозаправки установить раздаточные колонки, отвечающие ГОСТу

Минпромторг предложил изменить правила розничной продажи бензина и дизеля. На АЗС появятся мерники, отвечающие единому стандарту. Раздаточные колонки также подгонят под новый ГОСТ.

Предлагаемые Минпромторгом изменения содержат раздел, касающийся розничной продажи бензина и дизельного топлива. Согласно документу, в случае сомнений покупателя касательно объёма залитого топлива, работники АЗС «обязаны провести контроль достоверности показаний с применением мерника не ниже второго разряда, соответствующего национальным или межгосударственным стандартам». После внесения изменений продавцам придётся выполнять такое требование.

Также в новом документе содержится указание продавать на АЗС только бензин и дизель, отвечающий обязательным требованиям. При продаже топлива продавцы смогут использовать только раздаточные колонки определённого ГОСТа. По требованию покупателей они будут обязаны предъявлять паспорт топлива с наименованием изготовителя, поставщика топлива, указанием на дату и объём их поставки.

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