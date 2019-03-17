В Lada Vesta установили тепловизоры специально для Росгвардии

В комплект опций входит тепловизор, прибор ночного видения, наличие точки доступа к базам данных, а также другие цифровые решения.
Новинка уже успешно прошла тестирование в Ульяновске и Москве, где получила довольно лестные отзывы от “росгвардейцев”.
Отмечается, что на каждую патрульную Vesta будет приходится до трех специализированных версий Lada Granta с не таким продвинутым оснащением. В Росгвардии продолжают испытания модели, внося свои предложения представителям АвтоВАЗа по улучшению автомобиля для серийного производства.
Напомним, что осенью 2018 года в Минобороне РФ анонсировали закупку кроссовой версии седана Lada Vesta Cross. Автомобиль хотят эксплуатировать в подразделениях военной полиции и автоинспекции.Подробнее
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