Украинские трамваи К1Е6А теперь в Египте

Украинские трамваи К1Е6А теперь в Египте
Март 16 13:06 2019

Украинское предприятие “Татра-Юг” сообщило о начале эксплуатации на улицах Александрии первого трамвая модели К1E6A

Всего же “Татра-Юг” должна поставить в Египет 15 сочлененных трамваев. Поставка будет выполнена в течение 2,5 лет с момента внесения предоплаты египетской стороной. Двухсекционные трамваи длиной до 22 метров будут высокопольными по требованию египетской стороны.

Украинские трамваи в Египте парк

Глава Александрийского управления пассажирских перевозок заявил, что “новый трамвай является важным поворотным моментом в египетской системе общественного транспорта”, который должен помочь решить проблемы дорожного движения и загрязнения воздуха.

Украинские трамваи в Египте улица Александрии

Египетские журналисты пишут, что новый александрийский трамвай “предложит роскошные поездки”, поскольку оборудован Wi-Fi, кондиционером; создает при поездке меньше шума, чем старые трамваи; укомплектован визуальной системой информирования об остановках на пути следования.
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AMSRUS
AMSRUS

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