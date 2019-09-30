Насыщенный событиями Гран-при в Сингапуре для команды RENAULT

На этом насыщенном событиями Гран-при, где автомобиль безопасности выезжал на трассу три раза, позиции пилотов менялись постоянно. Нико уверенно стартовал, но проколол левое переднее колесо после контакта в 5-м повороте на первом же круге.
Он поменял шины на комплект Hard, а позже, во время первого выхода автомобиля безопасности, поставил новый комплект Medium и покинул боксы в одном шаге от первой десятки. После этого Нико активно атаковал и смог финишировать девятым.
Даниэль стартовал с последнего места стартовой решетки, но быстро поднялся на несколько позиций вверх. Когда лидеры заезжали на пит-лейн, он даже вышел на третье место, но потом проколол правое заднее колесо. После этого вернуться в борьбу было очень сложно, тем не менее австралиец смог финишировать четырнадцатым.
Нико Хюлькенберг, стартовал 8-м, финишировал 9-м: «Я рад, что удалось заработать пару очков в этой гонке, хотя, конечно, мы рассчитывали на большее. После жесткого контакта на первом круге стало понятно, что будет трудно, но я действовал осторожно и терпеливо и смог взять два очка. Мне немного повезло с первым автомобилем безопасности, когда я поставил комплект Medium, после чего стал отыгрывать позиции. Сингапур – это всегда очень насыщенная событиями гонка, где нельзя выключаться из борьбы ни на минуту. Я совершил несколько обгонов – а здесь это крайне трудно – так что, могу быть доволен своим выступлением.»
Grand Prix Singapore Airlines de Singapour de Formule 1 2019, dimanche
Даниэль Риккардо, стартовал 20-м, финишировал 14-м: «Очень жаль, что сегодняшняя долгая гонка закончилась именно так. Я активно стартовал, совершил несколько неплохих обгонов и поднялся на достаточно высокую позицию. Ко мне пришла уверенность, и я поймал нужный ритм. Я четко действовал на трассе и максимально эффективно пользовался плотным трафиком. А потом все пошло прахом – я проколол колесо, и на этом гонка, в общем, закончилась. Сегодня мы заслуживали более высокого результата.»Сириль Абитбуль, директор команды: «Я не перестаю думать о том, что сегодня все могло бы быть иначе. Мы показывали хороший темп и на квалификации и в гонке, поэтому два очка, заработанные Нико, кажутся слабым утешением для него и для команды, даже учитывая, что он откатился в самый конец пелотона после контакта с Карлосом на первом круге. Гонку омрачила серия инцидентов, которые не пошли нам на пользу. Возвращение Даниэля в борьбу после дисквалификации на такой трассе – это выдающееся достижение. Но после прокола он оказался там же, откуда начинал. Это еще раз говорит о том, насколько важна стартовая позиция. Тем не менее команда конкурентоспособно выглядела на трассе, которая радикально отличается от Спа и Монцы, и это внушает оптимизм. Мы видим, что автомобиль становится лучше, и считать этот сезон полностью проваленным нельзя.»
Даниэль Риккардо, стартовал 20-м, финишировал 14-м: «Очень жаль, что сегодняшняя долгая гонка закончилась именно так. Я активно стартовал, совершил несколько неплохих обгонов и поднялся на достаточно высокую позицию. Ко мне пришла уверенность, и я поймал нужный ритм. Я четко действовал на трассе и максимально эффективно пользовался плотным трафиком. А потом все пошло прахом – я проколол колесо, и на этом гонка, в общем, закончилась. Сегодня мы заслуживали более высокого результата.»
Сириль Абитбуль, директор команды: «Я не перестаю думать о том, что сегодня все могло бы быть иначе. Мы показывали хороший темп и на квалификации и в гонке, поэтому два очка, заработанные Нико, кажутся слабым утешением для него и для команды, даже учитывая, что он откатился в самый конец пелотона после контакта с Карлосом на первом круге. Гонку омрачила серия инцидентов, которые не пошли нам на пользу. Возвращение Даниэля в борьбу после дисквалификации на такой трассе – это выдающееся достижение. Но после прокола он оказался там же, откуда начинал. Это еще раз говорит о том, насколько важна стартовая позиция. Тем не менее команда конкурентоспособно выглядела на трассе, которая радикально отличается от Спа и Монцы, и это внушает оптимизм. Мы видим, что автомобиль становится лучше, и считать этот сезон полностью проваленным нельзя.»
C 2014 года www.amsrus.ru
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