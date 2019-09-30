Насыщенный событиями Гран-при в Сингапуре для команды RENAULT

После прокола на первом круге Нико Хюлькенберг вернулся в борьбу и финишировал девятым, его напарник по команде Даниэль Риккардо остался без очков

На этом насыщенном событиями Гран-при, где автомобиль безопасности выезжал на трассу три раза, позиции пилотов менялись постоянно. Нико уверенно стартовал, но проколол левое переднее колесо после контакта в 5-м повороте на первом же круге.

Он поменял шины на комплект Hard, а позже, во время первого выхода автомобиля безопасности, поставил новый комплект Medium и покинул боксы в одном шаге от первой десятки. После этого Нико активно атаковал и смог финишировать девятым.

Даниэль стартовал с последнего места стартовой решетки, но быстро поднялся на несколько позиций вверх. Когда лидеры заезжали на пит-лейн, он даже вышел на третье место, но потом проколол правое заднее колесо. После этого вернуться в борьбу было очень сложно, тем не менее австралиец смог финишировать четырнадцатым.

Нико Хюлькенберг, стартовал 8-м, финишировал 9-м: «Я рад, что удалось заработать пару очков в этой гонке, хотя, конечно, мы рассчитывали на большее. После жесткого контакта на первом круге стало понятно, что будет трудно, но я действовал осторожно и терпеливо и смог взять два очка. Мне немного повезло с первым автомобилем безопасности, когда я поставил комплект Medium, после чего стал отыгрывать позиции. Сингапур – это всегда очень насыщенная событиями гонка, где нельзя выключаться из борьбы ни на минуту. Я совершил несколько обгонов – а здесь это крайне трудно – так что, могу быть доволен своим выступлением.»