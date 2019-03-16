Mazda планирует восстановить производство роторных двигателей

Mazda планирует восстановить производство роторных двигателей
Март 16 12:07 2019

Компания официально объявила о грядущем возвращении уникального агрегата. Ему нашли применение в гибридной силовой установке

Постоянно ужесточающиеся экологические нормы и требования по топливной экономичности вынудили Mazda отказаться от роторных двигателей. Казалось, что агрегат Ванкеля обречен кануть в лету, но слухи о возобновлении производства муссировались из года в год. А недавно исполнительный директор Mazda Ичиро Хиросе, курирующий разработку трансмиссий, официально подтвердил возвращение роторных моторов.

Mazda с роторным двигателем

На презентации нового кроссовера Mazda CX-30, которая прошла в рамках Женевского автосалона, журналисты вновь спросили господина Хиросе о перспективах роторных агрегатов. Оказалось, что инженеры компании разрабатывают новую гибридную силовую установку под названием XEV. Принцип ее работы во многом напоминает технологию, использующуюся в Toyota Prius. Компактный роторный ДВС размещен в едином блоке с электромотором и генератором. Гибридная трансмиссия достаточно универсальна и позволяет не только генерировать электричество, но при необходимости приводить в движение ведущие колеса.

Роторный двигатель Mazda

Проведенные тесты показали, что новая гибридная силовая установка отвечает самым суровым экологическим стандартам. Это позволит продавать гибридные модели по всему миру, включая рынки с жесткими требованиями по выбросам СО2. Однако какая именно модель Mazda первой получит новую трансмиссию, пока неизвестно.
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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