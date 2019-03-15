Пожар уничтожил все байки во время тестов в Хересе

Пожар уничтожил все байки во время тестов в Хересе
Март 15 15:02 2019

Новая гоночная серия MotoE сгорела – участие в MotoGP под вопросом

Пожар произошел ночью, потому никто из людей не пострадал – однако проведение чемпионата 2019 года теперь под угрозой.

Новая гоночная серия MotoE должна была провести свой дебютный сезон в этом году в рамках отдельных этапов MotoGP. Однако теперь эти планы под серьезным вопросом: после завершения первого дня коллективных тестов в Хересе в гараже возник серьезный пожар, который затронул имущество всех команд.

Причина возникновения огня пока не установлена, но уже известно, что никто из людей не пострадал. А вот все гоночные мотоциклы были уничтожены.

Разумеется, продолжение предсезонной сессии было отменено, более того, под угрозой оказался первый этап Кубка мира, намеченный на 5 мая – он также должен был пройти в Хересе.

Ожидается, что организаторы серии в ближайшее время выпустят официальное заявление, в котором будет изложена их реакция на последствия пожара.

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AMSRUS
AMSRUS

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