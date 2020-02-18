Митч Эванс одержал победу на этапе E-Prix в Мехико

Гонщик Panasonic Jaguar Racing Митч Эванс (Mitch Evans) одержал победу в E-Prix Мехико – одном из самых зрелищных этапов чемпионата Формула Е. Митч пересек финишную черту первым с отрывом в четыре секунды от Антониу Феликс да Кошты, который пришел к финишу вторым

Помимо победы в групповой квалификации и второго места в суперпоуле, Эванс перенял лидерство у гонщика TAG Heuer Porsche Formula E Андре Лоттерера уже на первом круге E-Prix в Мехико и стал победителем всей гонки.

Завоевав 26 очков для британской команды, Эванс возглавил личный зачет, опережая ближайшего соперника на одно очко, а также обеспечил второе место Panasonic Jaguar Racing в командном зачете.

Товарищ по команде Митча Джеймс Каладо шел девятым, но был дисквалифицирован за перерасход энергии.

Митч Эванс, №20: «Этот результат является свидетельством огромной работы команды. Мы были рады продемонстрировать возможности Jaguar I-TYPE 4 не только на одном круге, но и в течение всей гонки. После обгона Андре Лоттерера на первом повороте я заручился лидерством и сосредоточился на том, чтобы завершить гонку максимально эффективно. Мы продемонстрировали все, на что способны, и теперь планируем добиваться таких же результатов и далее в течение сезона».

Джеймс Баркли (James Barclay), директор Panasonic Jaguar Racing: «Митч и команда выступили безупречно и одержали убедительную победу. Джеймс также показал отличную гонку, финишировав девятым, но, к несчастью, был дисквалифицирован из-за незначительного технического нарушения. В целом, это блестящий результат для команды, и мы будем стремиться сохранить позитивный настрой в рамках участия в следующей гонке в Марракеше».

Шестой этап чемпионата ABB FIA Formula состоится в Марракеше 29 февраля 2020 года.